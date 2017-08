Resurrecciones y muchos villanos: 'The Amazing Spider-Man 3' podría haber sido una locura

Sony decidió cancelar la franquicia 'The Amazing Spider-Man' tras el decepcionante funcionamiento en taquilla de la segunda entrega, no tanto por lo que recaudó -708 millones dólares- como por el hecho de que había costado demasiado -255 millones de presupuesto y entre 180 y 190 de gastos de marketing según Deadline- para lo que consiguió finalmente. Por ello, el director Marc Webb nunca pudo completar su trilogía sobre el trepamuros.

Sin embargo, el realizador de '(500) Días juntos' ('(500) Days of Summer') ya había empezado a trabajar en 'The Amazing Spider-Man 3' antes de que Sony decidiera cancelarla. Lo curioso es que la compañía ya tenía un plan trazado que además del regreso de Andrew Garfield como el hombre araña también incluía 'Los seis siniestros' ('The Sinister Six'). Ambos títulos iban a estar muy relacionados entre sí y esto es lo que ha señalado Webb al respecto:

Estábamos hablando sobre 'Los seis siniestros'. Iban a hacerla antes de la tercera entrega. Chris Chooper iba a volver para interpretar al Duende. Íbamos a congelar su cabeza para después devolverle la vida. Además estaba este otro personaje llamado El Caballero. Iba a salir de las sombras para liderar a los seis siniestros. También habíamos hablado un poco sobre el Buitre.

Seguro que no soy el único que siente curiosidad por ese tal El Caballero, identidad bajo la que se esconde Gustav Fiers, el mismo misterioso personaje que visitó a Curt Connors en su celda durante la escena post-créditos de 'The Amazing Spider-Man' y que también se encontraba brevemente con Harry Osborn en la segunda entrega hablándole de la idea de crear un grupo reducido de villanos.

Lo curioso es que el personaje no tiene su origen en los cómics, sino en una serie de novelas conocida como 'La Trilogía de los Seis Siniestros' escrita por Adam Troy Castro y que comenzaron a publicarse en 1999. Sus motivaciones además están encaminadas a acabar con Peter Parker a modo de venganza hacia sus progenitores, quienes en su momento malograron sus planes un montón de veces.

Recordemos que su padre reaparecía en un final alternativo de 'The Amazing Spider-Man 2'. Puede que su eliminación se deba a lo que comentó Denis Leary en su momento sobre su probable regreso para la tercera entrega. Además no sería a través de un flashback, sino mediante una fórmula que permitiría a Spider-Man devolver la vida a los seres queridos que había perdido. Tiene sentido si pensamos en lo que pasó al final de la segunda y lo unimos además a la información desvelada por Webb sobre Norman Osborn, pero suena un tanto extraño.

Webb tampoco tuvo problemas en mojarse sobre las múltiples críticas recibidas por las dos películas que sí llegó a dirigir, admitiendo que "se aproximaría a ellas de una forma distinta a la que hizo" pero también señalando está satisfecho con ellas y que disfruto mucho haciéndolas. Otro punto que quiso puntualizar es que realmente son suyas y que los ejecutivos Sony "nunca le dejaron a un lado". Eso sí, él mismo aclara que el proceso fue complicado en el caso de la secuela:

Creo que fue un tiempo muy difícil para Sony por culpa del hackeo y porque Marvel quería recuperar a su personaje. Además estaban todas esas obligaciones corporativas, pero nada de eso tuvo un gran impacto en cómo hice la película. Quizá aceleró los plazos, lo cual hizo las cosas complicadas, pero eso es algo que había aceptado. Forma parte de la naturaleza de este tipo de películas.

Una pena que nunca vayamos a poder ver su 'The Amazing Spider-Man 3' y también que las dos entregas que dirigió tengan tan mala prensa cuando son buenos entretenimientos, sobre todo la segunda. A decir verdad, sigo pensando que es mejor que cualquiera de las dirigidas por Sam Raimi por impopular que sea decirlo. No obstante, 'Spider-Man: Homecoming' logró superar las aportaciones de Webb, así que tampoco voy a quejarme demasiado, ¿y vosotros?

