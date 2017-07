Las claves de 'Spider-Man: Homecoming', el regreso a Marvel de Peter Parker

En 2002 llegaba a los cines 'Spider-Man', la primera entrega de la trilogía dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire. Tras una decepcionante tercera parte, Sony optó por realizar un reboot de las aventuras del trepamuros, confiando en esta ocasión las riendas a Marc Webb y Andrew Garfield. No funcionó como esperaban y tras apenas dos entregas nos sorprendieron a todos al llegar a un acuerdo con Marvel para sacar adelante un segundo relanzamiento.

Lo cierto es que ya pudimos ver a este nuevo Spider-Man en la exitosa 'Capitán América: Civil War' ('Captain America: Civil War'), pero es con 'Spider-Man: Homecoming' cuando realmente podremos valorar hasta qué punto Tom Holland era la elección ideal para interpretarlo. En Estados Unidos llevan ya un tiempo disfrutando de ella, pero no será hasta el próximo 28 de julio cuando al fin llegue a los cines españoles.

La historia de 'Spider-Man Homecoming'

Peter Parker vuelve a casa emocionado después de su experiencia con los Vengadores en 'Capitán América: Civil War'. Allí vive con su tía May, bajo la atenta mirada de su nuevo mentor Tony Stark. Peter trata de volver a su rutina diaria, aunque siempre distraído en sus pensamientos, intentando demostrar que es alguien más que el amigable vecino Spider-Man.

Pero cuando alguien conocido como el Buitre emerge como villano, todo lo que Peter considera más importante en su vida se verá amenazado...

Jon Watts, una sorprendente elección de Marvel para la dirección

Tras licenciarse en la universidad de cine de Nueva York, Jon Watts comenzó su carrera dirigiendo spots publicitarios antes de dar el salto a la gran pantalla. Eso sí, antes de rodar sus propias películas realizó otras tareas como operador en 'Sexy Beast', la hoy algo olvidada cinta por la que Ben Kingsley fue nominado al Oscar, o actor en 'I Can See You'.

Además, hizo varios cortometrajes como el animado 'Clay Pride: Being Clay in America' o 'The Invisible Dog', pero fue en 2010 con 'Clown' cuando logró captar el interés de Eli Roth, quien ayudó a financiar su conversión en largometraje. Este no se estrenó hasta 2014 y mientras tanto trabajó en las televisivas 'Onion SportsDome' y 'The Onion News Network', amén de un segmento de 'Our RoboCop Remake', una nueva versión de la cinta de Paul Verhoeven realizada por fans de la película.

Tras 'Clown' tardó bien poco en poder hacer su segundo largometraje. Titulado 'Coche policial' ('Cop Car'), estaba protagonizado por Kevin Bacon y lo que exhibió en el mismo fue decisivo para que Marvel y Sony acabasen decantándose por él para dirigir 'Spider-Man: Homecoming'. Él mismo ha dicho que le gustaría ocuparse de la ya confirmada segunda entrega, pero por ahora no se ha dicho nada oficial al respecto.

De lo que sí ha tenido tiempo es de explicar el motivo de que algunas escenas vistas en los trailers no se hayan incluido finalmente en la película. Esperemos que para la segunda, en caso de confirmarse su vuelta, sean más cuidados con algo que a veces da pie a casos tan escandalosos como el de 'Rogue One: Una historia de Star Wars'.

Un gran reparto liderado por Tom Holland, Michael Keaton y Robert Downey Jr.

Mucho ha cambiado la carrera del británico Tom Holland desde que J.A. Bayona confiase en él para dar vida a uno de los protagonistas de 'Lo Imposible' -hasta entonces era únicamente conocido por haber participado en la versión teatral de 'Billy Elliot-. Desde entonces le hemos podido ver en cintas como 'Mi vida ahora' ('How I Live Now') o 'En el corazón del mar' ('In the Heart of The Sea'), amén de en la televisiva 'Wolf Hall'.

Sin embargo, fue su fichaje por parte de Marvel y Sony para interpretar a Peter Parker lo que catapultó su carrera a otro nivel. Convertido ya en toda una estrella, pronto protagonizará el esperado salto a la gran pantalla de 'Uncharted', pero antes estrenará 'The Current War', en la que comparte protagonismo con Benedict Cumberbatch, y 'Chaos Walking', lo nuevo de Doug Liman donde también participa Daisy Ridley.

Por su parte, muchos aún recuerdan a Michael Keaton por sus colaboraciones con Tim Burton. Primero se convirtió en su Beetlejuice y luego lideró su 'Batman'. Apenas dio vida al justiciero de Gotham en dos películas, pero todavía es considerado por muchos el mejor caballero oscuro de la historia del cine. Además, durante los años 90 pudimos verle en cintas como 'Mucho ruido y pocas nueces' ('Much Ado About Nothing'), 'Jackie Brown' o 'Medidas desesperadas' ('Desperate Measures')

Pese a que su popularidad ya no era la misma con el cambio de siglo, Keaton participó en títulos como 'White Noise' o 'Herbie: A tope' ('Herbie Fully Loaded'), además de prestar su voz al villano de 'Cars'. Liderando 'Birdman' volvió a la primera plana, la cual no ha abandonado desde entonces gracias a cintas como 'Spotlight', 'El fundador' ('The Founder') o la que ahora nos ocupa. Y no nos olvidemos de que volverá a coincidir con Tim Burton en su adaptación en imagen real de 'Dumbo'.

Como bien recordaréis, 'Spider-Man: Homecoming' es fruto de la alianza entre Marvel y Sony, por lo que el trepamuros pasa a formar parte del tremendo universo audiovisual de la primera compañía. Eso explica la muy publicitada presencia de Robert Downey Jr. repitiendo como Tony Stark e Iron Man, un papel que prácticamente ha monopolizado su carrera durante los últimos años. También repite Jon Favreau como su fiel Happy y está confirmada la reaparición de Gwyneth Paltrow como Pepper Potts.

Otra que repite es Marisa Tomei, quien ya dio vida a la Tía May en 'Capitán América: Civil War', algo muy comentado dado el físico que aún conserva la ganadora de un Oscar por 'Mi primo Vinny' ('My Cousin Vinny') a sus 52 años. Entre los recién llegados a la saga también destacan Jacob Batalon como el mejor amigo de Peter, Laura Harrier como Liz, la chica por la que suspira nuestro protagonista, Tony Revolori, visto en 'El gran hotel Budapest', como Flash y Zendaya, protagonista de la televisiva 'K.C. Agente Especial', en un misterioso personaje.

El reparto se completa con Donald Glover, el nuevo Lando Calrissian, Hannibal Buress, Abraham Attah, Logan Marshall-Green, visto en 'Prometheus', Bokeem Woodbine, Kenneth Choi, Martin Starr, uno de los protagonistas de la televisiva 'Silicon Valley', Angourie Rice, la hija de Ryan Gosling en 'Dos buenos tipos' ('The Nice Guys'), y la participación vocal de Jennifer Connelly.

El nuevo Spider-Man convence a crítica y público

El pequeño aperitivo que fue su aparición en 'Capitán América: Civil War' ya dejó claro que podíamos esperar grandes cosas de una aventura en solitario del Spider-Man de Tom Holland, pero es que además las críticas han sido muy positivas, logrando un 92% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes y una nota media de 7,6, quedándose así solamente por debajo de lo conseguido por la segunda entrega de la trilogía dirigida por Sam Raimi, que llegó hasta el 94% y un 8,3.

Entre las múltiples alabanzas conviene destacar cosas como que el villano interpretado por Michael Keaton es un gran paso adelante en lo referente a los problemas que tiene Marvel con ellos, que es divertidísima de principio a fin o que capta muy bien el espíritu de los cómics originales y sabe cómo reproducirlo en la gran pantalla. Hay alguna queja sobre que la parte más dramática no funciona tan bien como les gustaría, pero son franca minoría.

En taquilla, no hay duda que 'Spider-man Homecoming' es otro éxito de Marvel. Se estrenó en el nº1 del ranking estadounidense con más de 100 millones de dólares y actualmente suma 229; globalmente, la cifra asciende a 490 millones.

