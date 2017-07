El director de 'Spider-Man: Homecoming' explica por qué hay escenas del tráiler que no están en la película

Es cada vez más habitual que los trailers de las películas, en especial de las superproducciones, incluyan secuencias que luego no aparecen en el montaje final. Hay casos escandalosos como el de 'Rogue One: Una historia de Star Wars', pero en otros hay explicaciones más razonables. Uno de estos últimos es el de 'Spider-Man: Homecoming' y Jon Watts, su director ha querido dar una explicación sobre el motivo de que dos escenas del primer tráiler no estén en la película.

Las escenas en cuestión son aquella en la que el Buitre descendía acercándose a cámara por el patio interior de un hotel y otra en la que Iron Man aparecía volando junto a Spider-Man por las calles de Nueva York. Este último fue muy comentado en su momento, por lo que es normal que le hayan pedido a Watts una explicación y él no ha dudado en dejar claros la causa de que ninguno de los dos aparecen en 'Spider-Man: Homecoming':

El plano del patio interior del hotel fue creado originalmente para la Comic-Con como un vídeo de prueba antes de que hubiésemos grabado realmente nada. Habíamos rodado durante unas dos semanas. Nunca tuvimos pensado incluirlo, pero sí usé ese ángulo para mostrar al Buitre al principio de la película. Está merodeando, acercándose a cámara así. Lo usé pero ya no transcurría en el patio interior del hotel de Atlanta. Y la imagen de Spider-Man con Iron Man en Queens nunca formó parte de la película.

Como es lógico, el entrevistador de Screen Crush quiso conocer más detalles sobre esto último, ya que si siempre tuvo claro que esa escena no iba a aparecer en el montaje final, ¿por qué incluirlo en el tráiler? De nuevo, Watts no tuvo reparo alguno en extenderse al respecto, dándonos una respuesta clara sobre lo sucedido:

Creo que lo que pasó con el primer tráiler es que querían un plano de Spider-Man e Iron Man volando juntos. Iban a usar algo de la escena en el Ferry de Staten Island, pero no lucía demasiado bien. Los escenarios de fondo y la terminal eran edificios muy sencillos. Casi parecía un objeto en 3D sin renderizar. Entonces pensé: "Pongámolos en Queens. Usemos eso de fondo". Como no podíamos crear un nuevo plano decidimos usar algunos de la parte del metro y ponerlos ahí. Me sentí un poco raro porque había una escena en el tráiler que no está de ningún modo en la película, pero es una imagen que mola. Es gracioso, había olvidado que hicimos eso.

Creo que nadie puede culparles por querer mostrar a los dos superhéroes juntos en el primer adelanto -luego es verdad que la campaña promocional se ha centrado más de la cuenta en la presencia de Robert Downey Jr.-, pero el hecho de haber vuelto a utilizar esa imagen para el cartel español hace que todo sea aún más raro. Con todo, aún queda mucho trabajo por delante desde que comienza la campaña promocional, por lo que cambios así se pueden entender. Al menos yo lo veo así, ¿vosotros también?