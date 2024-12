'First Dates', un soltero de Benaguasil le da una serenata a su cita nada más llegar. "Del 1 al 10, le pongo un 2 o un 3"

Dar la nota a veces parece un requisito imprescindible en 'First Dates', aunque luego no te garantice el éxito en la cita. Salva deslumbró a Teresa con su serenata, pero luego no tuvieron la conexión esperada.

Solo sé que se llama Teresa

Salva tiene 66 años, es de Benaguasil (Valencia), así como músico y electricista jubilado. Le explicó a Carlos Sobera que tocaba varios instrumentos y que también cantaba de manera no profesional: "Estuve un año en Inglaterra e hice giras con Tom Jones".

El presentador le propuso que le cantara algo a su cita y él accedió a entonar 'Noelia' de Nino Bravo, cambiando el nombre por el de su cita: Teresa, también de Valencia, pensionista y de 62 años: "En otra vida, tengo claro que fui geisha".

Al entrar en el restaurante, Salva se arrancó a cantarle la canción y las camareras le hicieron los coros. La aludida se lo tomó bastante bien: "Me he emocionado porque tiene una voz preciosa. Nino Bravo para mí es un ser muy especial. Ha sido impresionante".

La soltera correspondió el gesto sincerándose sobre el cáncer de estómago que había pasado y por el cual le habían concedido la incapacidad: "Se te nota la cara de padecimiento" le dijo él. "Yo soy de vivir el presente" le confirmó la soltera.

"La veo muy buena persona, encantadora. Como persona, le doy un diez o un veinte" aseguró Salva en las entrevistas. No obstante, Teresa no le había entrado por los ojos: "No me ha impactado porque no es de mi gusto. Del uno al diez le pongo un dos o un tres".

Ambos coincidían en que creían firmemente en las experiencias místicas pero, a la hora de la verdad, ninguno quiso repetir en una segunda cita: "Tengo el prototipo de Madelman con aire a Ronaldo" confesó Teresa. Salva coincidió en que ella le había gustado, aunque "no como pareja".

