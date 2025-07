El final de 'Jurassic World 4' estuvo a punto de ser muy diferente. El primer cambio es un acierto, pero el otro resulta ridículo

Todo apunta a que el reinado en taquilla de 'Jurassic World 4' va a llegar a su fin con el estreno de 'Superman', pero la película dirigida por Gareth Edwards todavía está dando mucho de lo que hablar. Ahora me gustaría centrarme en su desenlace, ya que el final de 'El renacer' estuvo a punto de ser muy diferente. Eso sí, un cambio es todo un acierto y el otro resulta sencillamente ridículo.

Aquellos que la hayan visto recordarán que una de las grandes novedades de la película era la presentación es la presentación del Distortus Rex. Un dinosaurio mutante y mucho más grande que el Tiranosaurio al que los protagonistas de la función han de hacer frente durante los últimos minutos. De ahí surgen los dos grandes cambios, pero empecemos con el que considero un acierto.

La llegada salvadora del Tiranosaurio

La idea que se le había metido entre ceja y ceja a Edwards un poco a última hora fue que llegase un Tiranosaurio, se enfrentase al Distortus Rex y acabase con la vida de este último. Una solución sencilla pero ya demasiado vista, estando ahí el motivo por el que el supervisor de efectos especiales logró convencer a Edwards para descartar esa idea. Así lo recuerda el propio director en USA Today lo que le dijo:

¡Eso es lo que pasa en todas las películas, Gareth! El T. Rex aparece y salva el día. Todo el mundo se lo espera. Me alegré tanto cuando no hiciste eso...

Eso sí, Edwards también aclara que dejar vivo al Distortus Rex no es una forma de preparar para la inevitable próxima entrega de la saga jurásica, pero es que "es difícil matar a esa cosa si no lo hace otro animal" y alude a la solución descartada de la siguiente forma: "Existe la frase “ex machina”, en la que Dios viene y salva a todo el mundo. En “Jurassic” hay algo que yo llamo “rex machina”, en la que un T. rex viene y salva a todo el mundo. Me pareció que quizá nosotros no hacemos eso. Quizá ésa sea una de nuestras diferencias".

La muerte de Duncan

El personaje interpretado por Mahershala Ali fallecía en la versión que rodaron inicialmente. Es algo que tiene todo el sentido del mundo tal y como se plantea el desenlace de la película, hasta el punto de que la auténtica sorpresa es que de repente aparezca con vida. Ni siquiera el propio actor tiene muy claro cómo lo consigue, pero se atreve a lanzar una teoría en Yahoo: "Creo que se fue... Creo que se distrajo... La bengala se apagó, y creo que se metió bajo el agua y, ya sabes, se alejó nadando muy rápido".

Una mala excusa, la verdad, pues todo se reduce simplemente a que en Universal pensaron que era mala idea que su personaje muriera: "En la versión del director, él agonizaba, y se la mostré al estudio, y me preguntaron: '¿Hay alguna versión donde podamos verlo vivo?'" Y Edwards les dio la razón: "Fue una de esas ocasiones en las que a veces el estudio sabe de qué va la cosa".

El director se excusa destacando que "Duncan se convirtió en un papel más importante y un personaje más interesante, y tenemos un actor fantástico interpretándolo, por lo que matarlo 90 segundos antes del final de la película no habría tenido mucho sentido".

Personalmente creo que es un movimiento ridículo, tanto porque habían preparado el camino apuntando a su muerte como por el hecho de que no se me ocurre ninguna forma creíble de que haya podido escapar de ese sacrificio que había asumido. Eso sí, Edwards quiere usar precisamente este punto para defender el cambio:

Como está escrito y rodado para que muera, todos los pequeños clichés y cosas subconscientes que uno haría para prepararlo están presentes en la película. Así que, curiosamente, creo que es una sorpresa cuando vive, porque ya hemos jugado todas las cartas que se juegan cuando alguien está a punto de vivir su último momento.

Nadie niega que sea una sorpresa, pero le quita toda la fuerza dramática a la decisión tomada por el personaje y además huele que apesta a final postizo para dar una alegría a esos espectadores que le hayan cogido cariño.

