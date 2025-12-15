La última temporada de 'Stranger Things' presenta su traca final en un tráiler espectacular cargado de tiros, ciencia ficción y tralla ochentera

Ahora sí que podemos decir eso de "se acabó lo que se daba". Después de cinco temporadas estrenadas a lo largo de nueve años, 'Stranger Things' tocará a su fin el próximo día de año nuevo después del estreno de la segunda tanda de episodios de la quinta temporada —ahora os explico el baile de fechas—, y la gente de Netflix, que hace más cosas que comprar a la competencia, nos lo ha recordado con un nuevo tráiler.

La traca final

El avance, que retoma la acción donde la dejaron los cuatro capítulos con los que arrancó la traca final el pasado 27 de noviembre, pone toda la carne en el asador con una buena ensalada de tiros, ciencia ficción y tralla ochentera que, siendo honestos, se las apaña para quitar toda la pereza que nos está dando a muchos la despedida de la serie estandarte de la Gran N del streaming.

Por si quieres hacerte una idea de lo que está ocurriendo en Hawkins y con la batalla final contra Vecna, una lectura rápida de la sinopsis oficial de la temporada ayuda a dejar las cosas medianamente claras:

"Otoño de 1987. Hawkins sigue marcada por la apertura de los portales, y nuestros protagonistas comparten un único objetivo: encontrar a Vecna y acabar con él. Pero ha desaparecido, nadie sabe dónde está ni cuáles son sus planes. Para complicar aún más las cosas, el Gobierno ha puesto la ciudad en cuarentena militar y ha intensificado la búsqueda de Eleven, que se ve obligada a esconderse de nuevo.

A medida que se acerca el aniversario de la desaparición de Will, también crece una inquietud ya conocida. La batalla final está a punto de empezar, y deberán enfrentarse a una oscuridad más poderosa y letal que nunca. Para acabar con esta pesadilla, deberán estar todos juntos, una última vez".

Los cuatro episodios restantes de 'Stranger Things' estarán dirigidos por Frank Darabont —que repite tras haber firmado el tercero de la temporada—, Shawn Levy —también productor del show— y los hermanos Duffer, padres de la criatura y responsables de rubricar un colofón que nos hará esperar un poquito más de la cuenta.

Si digo esto último es porque el "Volumen 2" de la temporada se incorporará al catálogo de Netflix el próximo 26 de diciembre, mientras que el episodio final, que será más largo que un día sin pan —se extenderá durante 125 minutos—, estará a nuestra disposición el 1 de enero de 2026. Veremos si los Duffer dan carpetazo a su bombazo como es debido.

