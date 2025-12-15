Cristiano Ronaldo tendrá un papel en la nueva 'Fast & Furious'. O, al menos, eso es lo que pretende Vin Diesel

Ojalá mirar por un agujerito lo que está pasando dentro de la saga 'Fast & Furious', porque el conflicto entre Universal, claramente decepcionada por la poca rentabilidad de 'Fast & Furious X', y Vin Diesel, que quiere dar un final de fiesta épico y a la altura, está siendo espectacular. Diesel pretende que vuelva todo el mundo (incluido Brian O'Conner, interpretado por el fallecido Paul Walker), y el estudio pretende dejar el presupuesto por debajo de los 200 millones de dólares y recortando el tiempo en pantalla de varios de sus protagonistas. Y todo a la vez no puede ser.

Precaución, amigo conductor

Una muestra de este despilfarro de Diesel está en el nivel de los cameos que pretende que aparezcan en 'Fast X - Parte 2' (que, con toda probabilidad, acabará teniendo otro título). En su propio Instagram ha subido una foto junto con Cristiano Ronaldo, el jugador del Al-Nassr y mito de la historia del fútbol, anunciando algo muy inesperado: "Todo el mundo me ha preguntado si estaría en la mitología de Fast... Tengo que deciros que es de verdad. Hemos escrito un papel para él...".

Por supuesto, nadie sabe exactamente a lo que se refiere Diesel: la película no ha empezado a rodarse (están, de hecho, en pleno proceso de acordar el presupuesto) y aunque supuestamente tiene fecha de estreno en abril de 2027, aún pueden retrasarla más o, según algunos rumores, incluso cancelarla totalmente si se les va de las manos el gasto o el desencuentro es total.

Tampoco Ronaldo ha confirmado ni desmentido la noticia, en el que supondría su primer papel en el cine de ficción. Si pretendían que 'Fast X - Parte 2' no tuviera un presupuesto astronómico, todo apunta a que no van por el buen camino.

Imagen | Instagram

En Espinof | Cuando la FIFA hizo una película para lavar su imagen, salió en el peor momento posible y fue uno de los mayores desastres de la historia del cine

En Espinof | Las mejores películas de 2025