'Boku no Hero Academia' ha llegado a su final, pero aquí van 3 fantásticos animes de superhéroes para seguir repartiendo justicia mientras extrañamos a Deku

'Boku no Hero Academia' ha llegado a su final, pero aquí van 3 fantásticos animes de superhéroes para seguir repartiendo justicia mientras extrañamos a Deku

'Boku no Hero Academia' se despide, pero aún nos quedan muchos superhéroes de anime

Animes Superheroes
Después de ocho temporadas de anime nos despedimos de 'Boku no Hero Academia' e Izuku Midoriya, que ya se sienta en la mesa con los mejores protagonistas de anime de la historia por derecho propio. Ahora, claro, a más de uno se le va a quedar un vacío importante en el corazón que no es tan fácil llenar, porque al fin y al cabo 'Boku no Hero Academia' es uno de los mejores animes de superhéroes que nos podemos echar a la cara. 

Si queremos intentar salir un poquito del bache, la mejor opción es meternos de lleno en el spin-off  'Boku no Hero Academia: Vigilantes', que estrena su segunda temporada en nada. Pero si no es suficiente, aquí os dejo tres fantásticas series de anime con héroes, mechas, y muchísima acción.

To Be Hero X

To Be Hero X

La saga china de 'To Be Hero' ya ha dado pie a tres series diferentes que se pueden ver por separado, aunque 'To Be Hero X' ha sido la más sonada y ha alcanzado un nuevo nivel de popularidad con su curiosa visión de los superhéroes.

Cuanto mayor es la confianza de sus fans, más fuertes se vuelven los héroes. Lin Ling es un chico normal, pero cuando el superhéroe Nice se suicida Ling es forzado a asumir su identidad por su gran parecido con él. Entonces es cuando empieza a desarrollar poderes gracias a la fe de sus seguidores.

Tiger & Bunny

Tiger And Bunny

Aquí mezclamos mechas y superhéroes, con 'Tiger & Bunny' dejándonos una de las series más curiosas y explosivas del género. Nuestra historia se ambienta en un Nueva York futurista en el que los superhéroes necesitan sponsors para poder realizar sus hazañas y mantener su popularidad la flote.

Así llegamos al veterano Tiger y al novato Bunny, quienes terminan uniendo fuerzas a regañadientes y no parecen tener nada en común aparte de sus poderes.

Go! Go! Loser Ranger!

Ranger Reject

También conocida como 'Ranger Reject', en este anime nos centramos en unos héroes que no son tan trigo limpio como parecen... y es que los famosos Divine Dragon Rangers se han quedado sin enemigos quiero siguen ansiando el amor de sus fans, así que cada semana montan batallas falsas contra los esbirros de sus antiguos enemigos para mantener a flote la ilusión de que todavía son necesarios. 

Pero todo cambia cuando uno de estos soldados se infiltra en su guarida para desvelar la verdad y destruir al grupo de superhéroes desde dentro.

