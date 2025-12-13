La teniente Ripley estuvo a punto de aparecer en la película de la saga 'Predator' que más divide a los fans

Amor u odio. No hay término medio a la hora de posicionarse frente a 'Predator', la película de Shane Black estrenada en 2018. Esta entrega de la franquicia de ciencia ficción y terror que arrancó en 1987 de la mano de John McTiernan fue resucitada por Black con un revival de sabor ochenteno que, para qué os voy a engañar, a mí me cautivó casi por completo.

Tres finales alternativos para 'Predator'

Aunque su sentido del humor o el excesivo protagonismo de los humanos en detrimento del extraterrestre que da título al largometraje hayan sido duramente criticados por una parte de los fans, el principal elemento de controversia en torno a 'Predator' fue, probablemente, lo ocurrido durante la post-producción y el montaje final que llegó a los cines: unos reshoots y unos tijeretazos en la sala de montaje que derivaron en un tercer acto un tanto abrupto y descafeinado.

Más allá de la conclusión que llegó a las salas y que dividió a los seguidores de la saga, me ha llamado mucho la atención la existencia de un final original en el que se recuperaba a Ductch, el personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger en la cinta original, que estuvo a punto de materializarse. Y lo más curioso, gracias al artista de VFX Yuri Everson, hemos descubierto otro final con un cameo igual de espectacular, pero mucho más inesperado.

Según publicó Everson en su cuenta de Instagram (en un post que después fue eliminado), se rodaron tres finales alternativos de 'Predator' que giraban en torno al "Predator Killer". Pues bien, en uno de ellos, tristemente descartado, hacía acto de presencia la mismísima teniente Ellen Ripley, encarnada por Sigourney Weaver en la saga 'Alien'. El rostro de la heroína se ocultaba tras un respirador de Weyland Industries que recuerda de forma bastante evidente a un facehugger —como podéis ver sobre estas líneas—.

No sé cómo pretendían unificar la mitología de 'Alien' y 'Predator' nuevamente con este cierre, ni mucho menos cómo jugarían con la continuidad de la saga protagonizada por Ripley, pero terminar con un cliffhanger de estas dimensiones hubiese sido un broche de oro para la denostada película de Shane Black. Lo que es evidente es que se quedaron con las ganas de explorar este crossover y en la reciente 'Predator: Badlands' volcaron algunas ideas. Considerando el éxito en taquilla, quizá por ahí esté el camino a seguir.

