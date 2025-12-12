El jefe de Disney opina sobre la batalla entre Netflix y Paramount por hacerse con Warner: "Analizaría el impacto en el consumidor"

En plena batalla entre Netflix y Paramount por hacerse con Warner Bros. Discovery, una nueva voz se ha sumado al debate: la de Bob Iger. El CEO de Disney, que tiene una perspectiva única gracias a sus propios movimientos corporativos, intervino este jueves para analizar la situación desde la distancia y dejando claras sus preocupaciones.

Sin posicionarse directamente a favor de David Ellison (Paramount) ni de Ted Sarandos y Greg Peters (Netflix), Iger habló sobre la salud del mercado, el impacto de estas megafusiones en los consumidores y lo que él mismo aprendió tras la multimillonaria adquisición de Fox en 2017. Con un panorama mediático más fragmentado que nunca, la posible compra de Warner Bros se ha convertido en una pieza clave del futuro del streaming, y Disney, aunque no compita por ella, observa muy de cerca.

Sin mojarse demasiado

Durante una entrevista conjunta con Sam Altman en CNBC, el ejecutivo aprovechó para reflexionar sobre lo que está en juego, cómo afectaría a la industria global del cine, a los precios para los usuarios y a la propia estabilidad del ecosistema audiovisual.

"Es bueno ser un observador y no participar en esto", declaró Iger. "En efecto, nuestra postura es analizar lo que hicimos y ahora analizar lo que otros han decidido que deben hacer para tener éxito".

Con esa frase, Iger recordó el enorme peso que tuvo la compra de Fox en 2017, un movimiento estratégico que terminó generando una deuda colosal para Disney justo antes de la pandemia. Esa experiencia parece marcar la forma en que evalúa la posible unión entre Netflix o Paramount con Warner Bros. Discovery, un acuerdo que ronda entre los 83.000 millones y los 108.000 millones de dólares y que podría reordenar por completo la industria del entretenimiento.

"Creo que si yo fuera un regulador que analizara esta combinación, analizaría algunas cosas", dijo, mostrando su preocupación principal: el impacto en el consumidor.

"En primer lugar, analizaría el impacto en el consumidor. ¿Acaso una empresa acabará con una influencia en los precios que podría considerarse negativa o perjudicial para el consumidor? Y con una cantidad significativa de suscripciones en streaming en todo el mundo, ¿realmente eso le otorga a Netflix una influencia en los precios sobre el consumidor que podría acabar no siendo necesariamente beneficiosa?"

Iger también advirtió sobre la repercusión que una fusión así podría tener en Hollywood y en la propia cadena de valor del cine.

"Además, analizaría el posible impacto en lo que llamaré la comunidad creativa, pero también en el ecosistema de la televisión y el cine, en particular las películas. Estas salas de cine, que obviamente proyectan nuestras películas en todo el mundo, operan con márgenes relativamente estrechos y requieren no solo de volumen, sino también de interacción con estas películas y estas compañías cinematográficas que les permitan monetizarlas con éxito. Es un negocio global muy importante. Y creo que… ciertamente hemos participado en él de forma muy significativa. Hemos recaudado 33 000 millones de dólares en películas en los últimos 20 años, y, como saben, somos conscientes de que hay que proteger la salud de ese negocio. Es muy importante para lo que llamaré el ecosistema mediático global".

Aun así, el CEO esquivó cuidadosamente cualquier postura explícita. Ante la pregunta de si Disney había compartido estas mismas preocupaciones con los reguladores, contestó: "No hemos decidido si tomaremos una posición o no... Estaba sugiriendo lo que los reguladores deberían considerar". Y cuando le preguntaron si la victoria de Netflix cambiaría la competencia para Disney, Iger simplemente respondió que "prefiero no decir nada más de lo que he dicho".

