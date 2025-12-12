Hace 63 años, Marlon Brando se convirtió en el primer actor en ganar más de un millón de dólares por esta épica película de aventuras

Las estrellas de Hollywood llegan a embolsarse enormes cantidades de dinero por participar en una película. Eso ha sido siempre así, pero obviamente las cantidades han ido creciendo con el paso de los años. Bien famoso es el caso de que Jim Carrey fue el primero en cobrar 20 millones por una película, pero hoy toca remontarse hasta 1962 para encontrar otro hito clave.

Fue hace 63 años cuando Marlon Brando se convirtió en el primer actor en ganar más de un millón de dólares por una película. Tal y como aclara el Guinness World Records, el título por el que se embolsó 1,25 millones de dólares de la época fue 'Rebelión a bordo', una superproducción de la época cuyo presupuesto se disparó hasta los 19 millones de dólares.

Brando era entonces un actor muy solicitado y él mismo confesó tiempo después que le ofrecieron al mismo tiempo el papel protagonista de 'Lawrence de Arabia', pero se decantó por 'Rebelión a bordo', entre otros motivos, porque iba a rodarse en Tahití y no en el desierto: "David Lean era un director muy bueno, pero tardaba tanto en hacer una película que yo me habría secado en el desierto como un charco de agua".

El rodaje acabó siendo de lo más complicado y encima hubo un cambio de director, ya que Carol Reed ('El tercer hombre') fue despedido a mitad del mismo, siendo sustituido por Lewis Milestone ('Al filo de la oscuridad'). Todo ello ayudó a que el coste se disparase, haciendo aún más difícil que MGM pudiera recuperar la inversión.

El truco detrás de ese sueldo

Además, ese fue uno de los motivos para el enorme sueldo conseguido por Brando, ya que su sueldo era de 500.000 dólares (y un 10% de los beneficios) más 5.000 dólares adicionales por cada día que se pasasen de los inicialmente previsto en el plan de rodaje. Fue un artículo del Saturday Evening Post publicado en junio de 1962 el que desveló que el actor había llegado ya hasta la cifra mencionada previamente. Luego acabaría subiendo más, pero se desconoce hasta exactamente qué cantidad.

Finalmente, 'Rebelión a bordo' se convirtió en la quinta película más taquillera de 1962 en Estados Unidos, pero sus ingresos resultaron a todas luces insuficientes. En concreto, la aventura épica amasó 13,7 millones de dólares, pero es que desde el estudio esperaban que llegase hasta los 27 para poder empezar a hablar de dar beneficios, aunque fuera a largo plazo...

El que salió ganando por partida doble fue Brando, ya que también pudo elegir personalmente a Tarita para interpretar a su interés amoroso en la película, actriz con la que se casaría poco después. Eso sí, ambos se divorciarían ya en 1972.

En Espinof | Así fue la inusual técnica de trabajo de Marlon Brando en 'El padrino', una mítica cinta en la que nunca memorizó ni una sola línea

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025