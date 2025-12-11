'Kimetsu no Yaiba' ha hecho historia con su nominación en los Globos de Oro, aunque creo que esta vez se le está dando bombo a la película de anime equivocada

Ya están aquí las nominaciones a los Globos de Oro 2026, y como cada año pues hay que hablar de las polémicas y las olvidadas. Mi compañera Belén ya nos contó un poco de los olvidos más feos de los premios, pero lo cierto es que a nivel personal la categoría de Mejor película de animación para estos próximos Globos de Oro me ha pegado algunas sorpresas, para bien y para mal.

Se venía venir, PERO...

Este año la categoría de animación está bastante cargadita, y hay que decir que también es variada. Entre los nominados tenemos seis películas: 'Arco', 'Kimetsu no Yaiba: La fortaleza infinita',, 'Elio', 'Las guerreras K-pop', 'Little Amélie' y 'Zootrópolis 2'.

Que 'Las guerreras K-pop' y los estrenos de Disney se hayan colado en la lista no sorprende a nadie. Pero da gusto ver películas independientes como 'Arco' y 'Little Amélie' compitiendo con los grandes estudios, y también que el anime se haya llevado su reconocimiento este año. Aunque, por desgracia, creo que en este caso 'Kimetsu no Yaiba' no era la película de anime que más se lo merecía.

A ver. Sí. La última película del anime es un espectáculo tremendo y que ha reventado la taquilla de todas las maneras posibles, pero siento que se está reconociendo más su valor vendiendo entradas que su calidad como película.

No pienso para nada que 'La fortaleza infinita' sea mala para nada, es un espectáculo muy disfrutable. Pero, como mantengo desde que se estrenó, siento que más que una película es una temporada de anime editada a toda mecha, con un ritmo desigual que no termina de funcionar y que tampoco ofrece una gran resolución más allá del impacto emocional de meter el dedito en la llaga.

Porque, al final, aún quedan dos películas más de 'Kimetsu no Yaiba' por delante y en 'La fortaleza infinita' casi se siente como que estamos viendo un adelanto de los próximos arcos o que estamos resolviendo rencillas que se han ido construyendo a lo largo de varias temporadas de anime.

Y es que, en mi opinión, la película de anime que sí funciona como película y ofrece un maravilloso arco completo es 'Chainsaw Man - La película: El arco de Reze'. En apenas hora y media tenemos una historia emocional y una transformación completa de sus protagonistas, narrada con una sensibilidad tremenda para criticar de tapadillo la explotación laboral entre explosiones y demonios.

Ambas películas están animadas con una maestría y un despliegue tremendo, pero 'Chainsaw Man' consigue ser mucho más versátil, moviéndose de miedo entre los momentos más calmados e íntimos y la acción frenética. Y, a pesar de que también ha tenido su tiempo para brillar en taquilla, se ha quedado eclipsada por la sombra de Tanjiro Kamado y el taquillazo de los cazadores de demonios.

Prácticamente todos los años me quejo de que las películas de anime son a menudo ignoradas en los premios occidentales... Y me da mucha pena que, cuando por fin se está reconociendo a lo grande a una de ellas, sea quizás por los motivos equivocados. Aunque no se puede negar el impacto cultural que ha tenido 'Kimetsu no Yaiba' este 2025, a pesar de que haya sido a golpe de taquilla.

En Espinof | Las mejores películas de 2025

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2025