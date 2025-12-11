Últimos días para ver en Netflix una de las comedias románticas sobrenaturales más icónicas de la historia: el anime clásico de 'Fruits Basket'

Hay animes que van pidiendo a gritos un remake, aunque no necesariamente porque la serie original sea mala... Sino porque, en demasiados casos, se dejaron la historia a medias sin posibilidad de continuación o directamente se desviaron del manga original para crear su propio final.

Una de estas series fue 'Fruits Basket', y aunque décadas después tuvo un remake que llegó a contar la historia al concreto, el anime original es tan icónico que es imposible olvidarse de él.

¡Corre que vuela!

El primer anime de 'Fruits Basket' se estrenó en 2001 y con tan solo 26 capítulos se consiguió colar en el imaginario de toda una generación. Ahora mismo lo tenemos disponible en Netflix, pero si aún lo tenemos pendiente o queremos recordar un poquito nuestra infancia mejor darnos prisa porque el anime clásico de 'Fruits Basket' deja la plataforma el próximo 14 de diciembre.

Es la historia de Tohru Honda, una adolescente que es acogida por su abuelo tras la muerte de su madre. Así es como conoce a los miembros de la familia Sohma, quienes son víctimas de una maldición y están poseídos por los espíritus del zodiaco chino así que se convierte en esos animales cuando se dan ciertas circunstancias.

La serie original tan solo tuvo 26 episodios, así que no pudo adaptar del todo el manga de Natsuki Takaya. Aún así, sigue siendo un anime encantador, una comedia romántica que entra de lujo, y uno de los mejores shojos de la historia que siempre merece la pena reivindicar.

Una vez deje Netflix, no queda muy claro si podremos seguirlo en otra plataforma. Aunque por lo menos seguiremos teniendo a mano el remake de 2019 que se estrenó en Crunchyroll, y está vez sí adaptó la historia al completo.

