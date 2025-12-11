HOY SE HABLA DE

La temporada 2 de 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' confirma su fecha de estreno, y el adiós definitivo a los mejores superhéroes del anime está a la vuelta de la esquina

Koichi Haimawari y los superhéroes callejeros vuelven para otra ronda de anime

Bnha Vigilantes
marilo-delgado

Mariló Delgado

Mariló Delgado

No queda nada para despedirnos de  'Boku no Hero Academia', que llega a su final tras ocho temporadazas de anime y la verdad es que Izuku Midoriya y sus compañeros se han ganado un muy merecido descanso. Aunque no nos despedimos del todo de los superhéroes de Kohei Horikoshi, porque el spin-off 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' regresa el mes que viene con una nueva temporada.

Volvemos a la calle

'Vigilantes' se estrenó este mismo año para mostrarnos un lado un poco diferente de los superhéroes, yéndonos a pie de calle con los héroes callejeros. El spin-off sigue a Koichi Haimawari, un estudiante de universidad con un don muy normalito que hace lo que puede para ayudar a la gente de su barrio. Pero cuando cuando él y Pop☆Step son salvados por Knuckleduster, el vigilante los recluta para enseñarles todo lo que sabe. 

Ya sabíamos que 'Boku no Hero Academia: Vigilantes' sería una de las primeras series en abrir el año, pero ahora Crunchyroll ha confirmado mediante una nota de prensa que el anime arranca el 5 de enero de 2026. Y podremos seguir su emisión semana a semana en simulcast a través de la plataforma de anime.

También se ha desvelado un nuevo tráiler de la segunda temporada, con Koichi y Pop☆Step enfrentándose a nuevos enemigos (y Aizawa dejándose caer para tratar de resolver más de un marrón). Además, tenemos un adelanto de "CATCH!!!”, el tema de opening interpretado por THREEE y "Miss You", el ending interpretado por shytaupe.

Y una vez termine esta segunda temporada de 'Boku no Hero Academia: Vigilantes', ya si que nos toca despedirnos de los superhéroes. 

