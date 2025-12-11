"Me rompió el corazón". Josh Hutcherson estuvo a punto de conseguir el papel de Spider-man, pero su fracaso le enseñó una lección sobre la industria

En 2010, Sony decidió pasar página del 'Spider-man' de Sam Raimi y Tobey Maguire. La saga funcionaba bien, pero la tercera parte había sido un poco decepcionante y frustrante para el director: en lugar de permitirle sacarse la espinita, decidieron dar carpetazo y probar con una nueva combinación de director y actor: Marc Webb y Andrew Garfield hicieron 'The Amazing Spider-man', como todos sabemos, pero no siempre fue así.

Spider-Josh

Si rebuscamos entre las aristas de los universos alternativos, probablemente encontremos otra nueva cara como el Hombre Araña: Josh Hutcherson. Sí, el protagonista de la saga 'Five Nights at Freddy's' estuvo a punto de ser Spidey, tal y como le ha contado a ET Online: "Unos meses antes de que me ficharan en 'Los juegos del hambre' estuve en la carrera por ser Spider-man. Me dijeron que no, lo que, como adolescente, me rompió el corazón porque obviamente quería ser Spider-man. Pero entonces, me ficharon en 'Los juegos del hambre'. Fue el giro más loco de los acontecimientos".

Nunca supe lo que era el rechazo. Solo conocí el éxito desde los 9 hasta los, digamos, 24, y luego vino el mundo de 'Los juegos del hambre'. Porque esa película lo cambió todo. La industria es muy complicada, porque te colocan en una situación en la que te dicen: "Ya has llegado. Ahora trabajas con Jennifer Lawrence y Philip Seymour Hoffman, y estás en esta película que recauda miles de millones de dólares, eres el segundo protagonista"

Por supuesto, pronto deseó haber sido Spider-man o, bueno, realmente lo que fuera: "Tan pronto como están emocionados para ponerte bajo el foco, las oportunidades se desvanecen. Tuve una racha de que nadie llamara, no tener ninguna oferta, hacer casting y que nadie me cogiera. Todo el rato pensaba 'Vaya, tengo mi carrera, la que siempre he tenido desde los 9 años. Siempre ha funcionado. Siempre me fichaban'".

Desde luego, 'Spider-man: No way home' habría sido muy distinta sustituyendo a Garfield por Hutcherson, pero al menos ha encontrado con el tiempo su propia saga que protagonizar y ha aceptado, a sus 33 años, que no siempre va a ser el mejor: "Por supuesto, hay cosas en las que no te cogen, pero yo solo sabía que si hacía el casting me iban a fichar. Esa no es la realidad en absoluto". ¿Se apiadará Marvel de él algún día?

