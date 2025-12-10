El creador de 'Pluribus' explica por qué la protagonista de la serie es escritora: "Si piensas en alguien que salva el mundo, ves un Liam Neeson o un Tom Cruise"

En un mundo dominado por virus alienígenas y mentes colmena, surge una heroína inesperada. Estamos hablando de Carol Sturka (Rhea Seehorn), la protagonista de 'Pluribus', el fenómeno televisivo más reciente que se ha estrenado en Apple TV. La autora de novelas románticas se convierte rápidamente en una de las pocas personas capaces de resistir los efectos de un virus que transforma a los humanos en satisfechos drones conectados telequinéticamente.

Una escritora intenta salvar el mundo

Para Vince Gilligan, creador de la serie y de otros fenómenos como 'Breaking Bad', la clave era elegir un protagonista incómodo y fuera de lugar en un thriller de ciencia ficción. Además, según él, los autores de novelas románticas son mucho más divertidos que otros tipos de escritores. De esta manera, la serie combina ciencia ficción, humor y también una reflexión sobre la felicidad forzada y el pensamiento colectivo, mientras explora la relación entre el arte, entretenimiento y los fandoms apasionados.

'Pluribus' es una serie de ciencia ficción magnífica, intrigante y peculiar, anclada en otra gran actuación de Seehorn. Pero sin duda, la serie tiene mucho más que ofrecer que una ex estrella de 'Better Call Saul', porque es particularmente oportuna y a medida que se desarrolla, seguramente tendrá mucho más que decir sobre la felicidad forzada y el pensamiento colectivo. Aunque nada de eso parece haber influido en la decisión de Gilligan de que su protagonista fuera escritora.

En declaraciones recogidas por AV Club, el creador dijo que "simplemente le gustaba mucho la idea de un escritor intentando salvar el mundo", y añadió:

"Estaba pensando en diferentes profesiones. Por ejemplo, ¿y si fuera florista o algo así? Cuando piensas en alguien que salva el mundo, te gustaría un Liam Neeson o un Tom Cruise. No quieres un escritor. Esa es la última persona del mundo a la que quieres encargar la tarea de salvar a la humanidad, porque todos somos unos idiotas ineptos. Vale, no todos somos idiotas, pero si te pasas la vida haciendo eso, significa que no quieres estar a cargo de algo de esta magnitud"

Al explicar por qué se inclinó más por hacer de su protagonista una autora de novelas románticas, Gilligan dijo: "Puedo decir, con más de 30 años de experiencia, que los guionistas son aburridos. Y los autores de novelas románticas simplemente me parecen más coloridos, divertidos e interesantes". La elección de Sturka como heroína permite explorar la diferencia entre arte y entretenimiento, los fandoms tan intensos que han surgido en los últimos años y la fingida felicidad que todos muestran en redes sociales.

De hecho, la serie arranca con Sturka presentando una lectura de su última novela ante varios lectores, a la que asisten fans apasionados que conocen demasiado su obra, hasta el punto de que la autora se acaba marchando del evento completamente derrotada. Sturka desdeña sus propios libros, que evidentemente considera vulgares y triviales, hasta que su representante y socia, Helen L. Umstead (Miriam Shor), le asegura que su trabajo hace feliz a la gente. Además del virus alienígena, los fans obsesionados con la escritura de Carol sirven como un sombrío presagio de lo que está por venir en los siguientes episodios de la serie.

