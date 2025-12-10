Todos los directores en algún momento deberían hacer su película de terror. Estos 6 están tardando en hacer la suya

Muchos cineastas, sobre todo estadounidenses, terminan teniendo el deseo de hacer un musical y/o un western, ya que son géneros clave al que probablemente tuvieron acceso durante ese proceso formativo juvenil donde empiezan a amar el cine. Sea de manera literal, o empleando sus códigos, terminan tendiendo a esos géneros en algún momento de su vida.

Menos giran a algo que debería ser también de cajón, como es el género de terror. Muchos grandes directores han acabado ahí en cierto punto de sus carreras, o lo bordean lo suficiente para que siga resultando válido. Pero hay algunos que nunca han hecho una, a pesar de que resulta de lo más evidente que deberían hacerlo por algunos instantes claves de su filmografía o por un estilo que sería interesante de ver aplicado al horror. Estos seis ejemplos están tardando en hacer la suya.

Joel e Ethan Coen

Partamos de la base de que hay que acabar de una vez con estos experimentos separados que no han hecho sino demostrar que dirigiendo solos no tienen la misma magia que se genera de su simbiosis. Es imperativo que los Coen vuelvan a trabajar juntos, y que lo hagan a ser posible con esa película de terror que llevan tiempo prometiendo, y que ha ido asomándose en inspiradísimos tramos como los de ‘Sangre fácil’, ‘No es país para viejos’ o ‘La balada de Buster Scruggs’.

Bill Hader

Su rango de trabajo en la dirección de momento se ha limitado a la televisión, pero ahí Bill Hader ha mostrado que tiene una mano y un dominio del lenguaje cinematográfico bastante prometedor. Su progresivo dominio del tono en ‘Barry’, incluyendo la deriva hacia momentos estremecedores, muestran que debería pasar al género tarde o temprano. A ser posible en el cine.

Jane Campion

La australiana ya había pasado por géneros muy clásicos como el noir o el western de una manera que desafiaba convenciones, así que cómo no tener curiosidad por cómo exploraría el género de horror. Sus miradas concienzudas y su habilidad para indagar en las emociones de sus personajes, así como su intimidad, pueden tener una traslación interesante hacia historias más intensas.

Todd Field

En general, estaría bien que Todd Field pudiera hacer más películas de manera continuada, en lugar de tener que pasar años intentando aunar los recursos necesarios para sacar una producción adelante. Es posible que el terror le proporcione una vía para ello, algo para lo que sería apto viendo su manera de explorar rincones oscuros y hasta presencias intangibles en ‘TÁR’. Su evolución más kubrickiana (con quien trabajó en ‘Eyes Wide Shut’) invita a pensar un interesante futuro en el género.

Rian Johnson

Por supuesto, este artículo tiene su origen un poco en cómo Rian Johnson tantea lo gótico y algunos elementos de terror en ‘De entre los muertos’, la última entrega de su saga ‘Puñales por la espalda’. Esos instantes son de lo más inspirados de la cinta, y dada la manera fresca en la que Johnson aborda géneros sería interesante que profundizase después de haber explotado a conciencia los misterios.

