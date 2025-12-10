Acaba de llegar a Disney+ la nueva temporada de una de las series de fantasía más queridas de los últimos años. Un viaje épico que expande su universo

Una de las adaptaciones juveniles más queridas de los últimos años acaba de regresar con nuevos episodios después de una primera entrega que conquistó tanto a los fans de los libros en los que se basa como a otros nuevos espectadores. Se trata de 'Percy Jackson y los dioses del Olimpo', cuya segunda temporada se acaba de estrenar en Disney+, con más criaturas mitológicas y la misma mirada imperfecta, divertida y heroica de un adolescente que descubre que su destino está atado a los mismísimos dioses del Olimpo.

Esta nueva temporada arranca con un tono más oscuro, personajes más maduros y un universo que se expande con una fidelidad casi quirúrgica al material original de Rick Riordan, que sigue teniendo un papel clave en la producción.

Un regreso a lo grande

La segunda temporada arranca con fuerza, profundizando en el camino del héroe y llevando a Percy, Annabeth y Grover a una nueva búsqueda. La narrativa es más madura, pero sin perder la ligereza que hace que la historia funcione tanto para el público más joven como para aquellos que crecimos con los libros.

Basada en 'El mar de los monstruos', la segunda entrega arranca después de que la frontera protectora del Campamento Mestizo sea vulnerada. Percy Jackson deberá embarcarse en una odisea épica en el Mar de los Monstruos en busca de su mejor amigo Grover y de la única cosa que puede salvar el campamento: el Vellocino de Oro.

En esta nueva tanda de episodios mejoran los efectos, se amplía el mundo de los semidioses y se explora con más detalle el Olimpo y sus tensiones internas. También se aprovecha más a los personajes secundarios y se incluyen más guiños a los libros, referencias sutiles y pequeños cambios que funcionan mejor en pantalla sin traicionar al material original.

Es exactamente lo que los fans llevábamos años pidiendo: una versión de 'Percy Jackson' que crece y respeta su mitología.

