El hombre que quería ser Rayo McQueen: un tipo ha montado 15.000 veces en la atracción de Cars en Disneyland

Jon Hale, fanático de Disneyland y residente californiano, lleva desde 2012 obsesionado con una sola atracción y acaba de cumplir un reto único en el mundo: montar en ella 15.000 veces. Hale ha apuntado meticulosamente en un cuaderno todas y cada una de las veces que se ha subido, y lleva desde entonces documentando con fotografías cada 100 veces que se monta, convirtiendo este improbable reto personal en un fenómeno local. La última fotografía (por ahora) ha sido tomada por APNews en celebración de la meta cumplida.

El nombre de la atracción es Radiator Springs Racers, localizada en el área de 'Cars' en Disneyland california. Hale se ha convertido en una suerte de celebridad entre los trabajadores del parque, que en ocasiones le piden fotografías o esperan para que se monte si lo ven aparecer. Aunque su récord desde luego justificaría un trato especial, lo cierto es que lo ha logrado siguiendo las mismas normas que todos. En su entrevista contaba que ha visitado el parque más de 1.100 veces y se ha montado una media de 13 veces en cada ocasión. Esto no habría sido posible sin el uso del pase Single Rider, que acelera sustancialmente la cola para viajeros solitarios.

Aunque es difícil juzgar hasta qué punto una atracción es lo suficientemente especial como para justificar esa obsesión, es cierto que es una de las atracciones más queridas del parque, y más original que una montaña rusa al uso. Los pasajeros se montan en uno de los dos vehículos que imitan personajes de la película y simulan una carrera, con el resultado del ganador siendo distinto en cada ocasión. "No hay patrón para quién gana o pierde", contaba.

Tras la atracción hay además una historia personal. La primera vez que se montó en ella venía de una cirujía de bypass gástrico y dos operaciones de prótesis de rodilla. Subirse fue su forma de celebrarlo, y el resto es historia. Fuera de eso, el californiano no necesita de grandes razones para justificar su amor por la atracción. "Es por los personajes, el tema, la forma en la que está construida en el exterior, es perfecta", afirmaba hace unos días a ABC7, a la vez que prometía que llegar a 15.000 no será el final. "Probablemente iré a por la 15.001".

Actualmente no hay ningún récord que tenga en cuenta el desafío al que se está enfrentando Hale, pero el Guinnes sí ha llevado la cuenta del hombre que ha montado más montañas rusa que nadie en una semana. Es un tipo británico llamado Dean Stokes que se pegó el atracón de subirse a 55.

Imágenes: RyanJWilmot (Wikimedia), ABC7 (TikTok), Disneyland

