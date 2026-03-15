"Repugnante". Alfred Hitchcock quería rodar una película en Disneyland, pero se lo prohibieron porque 'Psicosis' escandalizó al mismísimo Walt Disney

Alfred Hitchcock y Walt Disney dejaron su sello imborrable en la historia del cine de formas muy distintas, pero creo que a todos nos extraña que nunca llegasen a colaborar juntos en ninguna película, de algún modo. De hecho, sus caminos sí que llegaron a cruzarse pero fue en malos términos y acabando con las opciones de un prometedor proyecto de Hitchcock que lamentablemente nunca podremos ver.

Todo sucedió en 1960, año en el que el cineasta revolucionó Hollywood y la historia del cine con su clásico 'Psicosis' ('Psycho'), todo un fenómeno en taquilla que mantenía el idilio del británico con el público. La siguiente película que quería hacer era 'The Blind Man', otra colaboración con Ernest Lehman, guionista de la igualmente mítica 'Con la muerte en los talones', y con una premisa de lo más atractiva.

Cómo iba a ser 'The Blind Man' de Hitchcock

'The Blind Man' iba a contar la historia de un músico que recupera la vista gracias a un trasplante ocular, descubriendo poco después que su donante había sido asesinado y que el responsable sigue libre. Cuando el protagonista visita Disneyland junto a su familia, algo provoca que surjan nuevos recuerdos que le llevan a identificar al asesino, iniciando una persecución en el interior del propio parque de atracciones.

Alfred Hitchcock quería a James Stewart para el papel protagonista. Todo el argumento estaba bien delimitado, incluyendo el hecho de que el músico volvía a acabar ciego en su enfrentamiento final con el asesino, quien acababa perdiendo la vida poco después de lanzar ácido en la cara del músico.

Los problemas empezaron cuando Stewart tuvo que abandonar 'The Blind Man' porque se había comprometido previamente con otros títulos, por lo que hubo que empezar a hacer ajustes en el personaje, pero el obstáculo más grave llegaría después de eso.

La oposición frontal de Disney y la muerte del proyecto

Disneyland había sido inaugurado en California en 1955, tardando bien poco en convertirse en todo un fenómeno de masas. Fue el único parque de atracciones cuyo diseño y construcción estuvo totalmente supervisado por Walt Disney, quien no se tomó precisamente bien la noticia de que Alfred Hitchcock pretendía rodar allí una de sus películas allí. ¿El motivo? Disney odiaba 'Psicosis'.

Según aclaró John Russell Taylor en el libro 'Hitch: The Life and Times of Alfred Hitchcock', Walt Disney fue muy rotundo al enterarse sobre el proyecto 'The Blind Man':

"Rápidamente, realizó un comunicado diciendo que bajo ninguna circunstancia dejaría que Hitchcock, autor de la repugnante película 'Psicosis', tendría permiso para rodar en Disneyland."

Años después, Patrick McGilligan, autor de la biografía 'Alfred Hitchcock: una vida de luces y sombras', añadió que Disney también había dicho sobre 'Psicosis' que nunca "dejaría que sus hijos la vieran".

Ante la firme negativa de Walt Disney, y sin ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo, Alfred Hitchcock y Ernest Lehman tuvieron que reorientar la historia del proyecto, con el segundo llegando a proponer la posibilidad de que parte de la acción tuviera lugar en el pueblo francés de Carcassone.

Por desgracia, el guionista no consiguió dar con la tecla correcta para modificar 'The Blind Man' y que siguiera resultando interesante, así que acabó abandonando este trabajo. Esto hizo que Hitchcock se cabrease con él y jurase que nunca más volvería a hablarle. Sin embargo, su enfado no duró para siempre: ambos volvieron a trabajar juntos en 'La trama' ('Family Plot'), último largometraje dirigido por el británico, en 1976, apenas cuatro años antes de su muerte.

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