Alfred Hitchcock era el ídolo de Steven Spielberg, pero se negó a conocer al director de 'Parque Jurásico' por esta increíble razón: "Cada vez que lo miro me siento como una puta"

Alfred Hitchcock es uno de los mejores directores de la historia del cine, y cuando hablamos de películas de suspense no hay nadie que supere al autor de joyas indiscutibles como 'La ventana indiscreta' o 'Psicosis'. Por ello no cuesta entender que fuese uno de los ídolos de Steven Spielberg, quien estaba deseoso por conocerle, pero Hitchcock se negó en rotundo a ello por una curiosa razón.

"Nunca podría sentarme y hablar con él"

Todo esto sucedió tiempo después del estreno de 'Tiburón', la película que terminó de lanzar la carrera de Spielberg en Hollywood. Fue entonces cuando Bruce Dern intercedió en su nombre ante Hitchcock con la esperanza de poner conocerle en persona, tal y como desvela en su libros de memorias 'Things I've Said, but Probably Shouldn't Have: An Unrepentant Memoir': "Le dije: Eres su ídolo. Sólo quiere reunirse contigo durante cinco minutos para charlar contigo". Sin embargo, Hitchcock se negó en rotundo:

Nunca podría sentarme y hablar con él, porque cada vez que lo miro me siento como una puta.

No os culpo si os sorprenden estas declaraciones de Hitchcock, pero lo cierto es que hay algo que explica por qué el cineasta se sentía de esa manera. Por lo visto, Universal le ofreció 1 millón de dólares para que grabase unas frases con el fin de utilizarlas en la atracción de 'Tiburón' en Universal Studios. Y Hitchcock aceptó la oferta:

Lo cogí y lo hice. Soy una puta. No puedo sentarme y hablar con el chico que hizo la película del pez. Ni siquiera podría tocarle la mano.

Es cierto que la reacción de Hitchcock seguramente sea un tanto desproporcionada, pero quizá se sintió como un vendido al hacer algo así y quería evitar a toda costa cualquier cosa que pudiera recordárselo. El gran damnificado por todo esto fue Spielberg, quien se quedó con las ganas de poder hablar con él.

Además, Hitchcock falleció no mucho después, ya que dejó este mundo el 29 de abril de 1980 cuando contaba con 80 años de edad. Por aquel entonces Spielberg estaba ya muy centrado en un proyecto que acabaría convirtiéndose en una de las películas más míticas de su carrera: 'En busca del arca perdida'.

Imagen de Spielberg | CBS

En Espinof | Las 23 mejores películas de suspense e intriga de todos los tiempos

En Espinof | Las 9 mejores películas de Netflix en 2024