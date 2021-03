Cuando Walt Disney se enfrentó a Alfred Hitchcock por una película que nunca llegó a hacerse

Alfred Hitchcock y Walt Disney dejaron su sello imborrable en la historia del cine de formas muy distintas, tanto es así que a nadie le extraña que nunca colaborasen juntos de ninguna forma. De hecho, cuando sus caminos se llegaron a cruzar fue en malos términos y con una película del director de 'La ventana indiscreta' que finalmente nunca llegó a hacerse.

Todo sucedió en 1960, año en el que Hitchcock revolucionó Hollywood con 'Psicosis', todo un fenómeno en taquilla que mantenía el idilio del cineasta con el público. Su siguiente trabajo iba a ser 'The Blind Man', nueva colaboración con Ernest Lehman, guionista de 'Con la muerte en los talones', con una premisa de lo más atractiva.

Cómo iba a ser 'The Blind Man'

'The Blind Man' iba a contar la historia de un músico que recupera la vista gracias a un trasplante ocular, descubriendo poco después que su donante había sido asesinado y que el responsable sigue libre. Cuando el protagonista visita Disneyland junto a su familia, algo provoca que surjan nuevos recuerdos que le llevan a identificar al asesino, iniciando una persecución en el interior del propio parque de atracciones.

Hitchcock quería a James Stewart para el papel protagonista y todo el argumento estaba bien delimitado, incluyendo el hecho de que el músico volvía a acabar ciego en su enfrentamiento final con el asesino, quien acababa perdiendo la vida poco después de lanzar ácido en la cara del músico.

Los problemas no tardaron en llegar cuando Stewart tuvo que abandonar 'The Blind Man' porque se había comprometido previamente con otros títulos, por lo que hubo que empezar a hacer ajustes en el personaje, pero el problema más grave llegaría después de eso.

La oposición frontal de Disney y la muerte del proyecto

Disneyland había sido inaugurado en California en 1955, tardando bien poco en convertirse en todo un fenómeno de masas. Fue el único parque de atracciones cuyo diseño y construcción estuvo totalmente supervisado por Walt Disney, quien no se tomó precisamente bien la noticia de que Hitchcock pretendía rodar una de sus películas allí. ¿El motivo? Odiaba 'Psicosis'.

Según aclaró John Russell Taylor en el libro 'Hitch: The Life and Times of Alfred Hitchcock', Disney fue muy rotundo al enterarse del proyecto que tenía entre manos el responsable de 'El hombre que sabía demasiado':

Rápidamente realizó un comunicado diciendo que bajo ninguna circunstancia dejaría que Hitchcock, autor de la repugnante película 'Psicosis', tendría permiso para rodar en Disneyland.

Años después, Patrick McGilligan, autor de la biografía 'Alfred Hitchcock: una vida de luces y sombras' apuntó que Disney también comentó que nunca "dejaría que sus hijos vieran 'Psicosis'". No había ninguna posibilidad de acuerdo, lo que obligó a que Lehman y Hitchcock tuvieron que reorientar el proyecto, con el segundo incluso proponiendo la posibilidad de que parte de la acción tuviera lugar en el pueblo francés de Carcassone.

Por desgracia, Lehman no consiguió dar con las teclas correctas para reorientar 'The Blind Man' y acabó abandonando la película. Eso hizo que Hitchcock se enfureciera y jurase que nunca más volvería a hablar con él. El enfado no fue eterno, ya que volvieron a trabajar juntos en 'La trama', último largometraje dirigido por Hitchcock en 1976, apenas cuatro años antes de su muerte.