Las 11 mejores películas de todos los tiempos que nunca se hicieron

Ahora mismo el cine está en un momento delicado que ha dejado en la cuneta proyectos prometedores, ha cambiado los planes de otros y ha retrasado unos cuantos más. Los días de las oportunidades perdidas, en este caso, son por fuerza mayor. Pero no siempre ha sido así. Vamos a repasar algunos de los más sonados casos de grandes proyectos, enormes películas... que nunca se hicieron.

La obra maestra que nunca vimos

En 1975 Sid Sheinberg, ejecutivo de Universal Pictures, viajó al set de una película que se rodaba en Cape Cold y que se estaba convirtiendo en una inagotable fuente de problemas para la compañía. Un casting que no se soportaba, multitud de retrasos en el calendario y muchos gastos por encima del presupuesto debido a unos efectos especiales cochambrosos iban a tirar por tierra el trabajo de un joven director que, aún con todo eso encima, confiaba en el proyecto. Aquel joven idealista era Steven Spielberg. La película era 'Tiburón'.

Pero las cosas no siempre salen según lo planeado. En ese caso concreto todo fue mejor de lo que apuntaba inicialmente (cambios y cortes, suspensiones, etcétera), pero cancelar un proyecto avanzado y con grandes posibilidades. Pensemos por un momento en el ansiado proyecto de Stanley Kubrick basado en la vida de Napoleón. El proyecto obsesionó al cineasta durante años. Durante ese tiempo, el director amasó toneladas de material y archivos personales, convirtiendo ese proyecto, por decirlo de alguna manera, en una obra maestra perdida.

Igual con el 'Dune' de Jodorowsky o el 'Kaleidoscope' de Alfred Hitchcock. El paso del tiempo pone algunas cosas en su sitio. La película de Jerry Lewis sobre el Holocausto, 'The Day the Clown Cried', se verá en algún momento del futuro, allá por 2025. Otros, en cambio, siguen ahí pendientes de una confirmación que tal vez no llegue nunca ('Gladiator 2') y, los que menos, han terminado encontrando su momento ('Gemini Man'), aunque seguramente con unos resultados mucho menos satisfactorios de los que se antojaron en sus orígenes.

Crusade

A mediados de los 90, Paul Verhoeven manejaba presupuestos descomunales mientras la estela de Arnold Schwarzenegger oscilaba entre el reinado y el olvido con títulos tan entrañables y mal recibidos como 'El último gran héroe' o 'Eraser'. Las cruzadas de Verhoeven contarían con un guión de Walon Green, guionista de 'Grupo salvaje', y un reparto formado por Schwarzenegger, Jennifer Connelly, Gary Sinise, John Turturro y Charlton Heston. A pesar del empeño de ambos, que ya habían trabajado en la estupenda 'Desafío Total', el proyecto, demasiado bestia y caro, no saldría del cajón.

Batman: Year one

Tras recibir el aplauso de los críticos más sesudos y posmodernos previos al 2000 con su ópera prima, Darren Aronofsky fue cortejado por Warner para llevar a cabo una resurrección que se antojaba necesaria y urgente de su emblemático detective murciélago de Gotham. El director y Frank Miller trabajaron juntos en una versión que se alejaba del canon y presentaba un thriller para adultos enclavado entre 'El justiciero de la ciudad' y 'The French Connection'.

Giraffes on Horseback Salad

Admirador de Harpo y del trabajo de Los Hermanos Marx, Salvador Dalí desarrolló una historia que seguía a un aristócrata español (interpretado por Harpo) enamorado de una mujer sin rostro. Dalí pretendía mostrar "la lucha continua entre la vida representada en los viejos mitos y la realidad de la sociedad contemporánea" en una película anárquica y absurda donde se incluía una horda de jirafas en llamas con máscaras de gas y a Harpo atrapando enanos con una red. Aunque este estaba dispuesto, sus hermanos tenían reservas sobre el proyecto. A Groucho no le pareció divertida y sin el entusiasmo de Groucho y Chico, la película nunca tuvo opciones.

Black Hole

En 2008 David Fincher ya estaba a tope de proyectos que abandonar por todo tipo de problema. Uno de ellos, tal vez el más doloroso (quién en su sano juicio querría una secuela de 'Guerra Mundial Z') fue el que trató de hacer con Paramount Pictures llevando a la pantalla la obra de Charles Burns. Y al principio de los tiempos, Alexandre Aja, Roger Avary y Neil Gaiman estuvieron detrás del guión. Al final lo único que tenemos, de momento, es el corto dirigido por Rupert Sanders hace diez años. Potencial había de sobra, sí.

Who Killed Bambi?

El proyecto imposible que unía a Roger Ebert, Russ Meyer y a los mismísimos The Sex Pistols nunca llegó a materializarse. Ebert y Meyer, que ya habían colaborado anteriormente, intentaron trasladar la esencia del grupo más peligroso del momento al musical underground. En 1977, Malcolm McLaren trazó un plan para llevar a la banda a los Estados Unidos. Evitando el camino natural de un grupo de música, decidió que un largometraje sería la ruta más segura al estrellato. Finalmente, McLaren (según Meyer) no tendría el dinero para pagar al equipo necesario. El guión está disponible en la web del añorado crítico Roger Ebert.

Star Trek: Planet of the Titans

Mientras muchos babean pensando en la aventura galáctica que Quentin Tarantino podría imaginar para la tripulación de la USS Enterprise, Philip Kaufman tenía en mente, un año antes de rodar su obra maestra 'La invasión de los ultracuerpos', una aventura más adulta y de culto que lidiaba más con la sexualidad que con los idiomas extraños. Kaufman estaba seguro de que los fans iban a estar en desacuerdo, pero también estaba convencido de que esa ciencia ficción necesitaba dar un pasito hacia delante. Que le pregunten a Rian Johnson, ¿verdad?

Warhead

En 1977 estuvimos muy cerca de ver la más loca y alucinante película protagonizada por 007. 'Warhead' contaba con un ejército de tiburones atómicos, un refugio para los villanos comandados por Blofeld con sede en la mismísima Estatua de la Libertad y una ciudad submarina oculta en el Triángulo de las Bermudas. Dios mío, ojalá estemos ante uno de esos proyectos que terminan viendo la luz. Por desgracia parece estar en una dimensión totalmente opuesta a la de los actuales cerebros detrás de James Bond.

Ronnie Rocket

El proyecto cinematográfico inacabado de David Lynch llegó tras el éxito de su primera película, 'Cabeza borradora', en 1977. 'Ronnie Rocket' fue archivado después de que Lynch sintiera que no podría encontrar el respaldo financiero para el proyecto y en su lugar se decantó por la exitosa 'El hombre elefante'. 'Ronnie Rocket' presentaba muchos de los elementos más característicos del cineasta: una dirección artística industrial, cultura popular de los años 50 y deformidad física. Su detectivesco guión presentaba a un hombre de un metro de altura y personajes con poderes sobre la electricidad buscando abrirse paso a una nueva dimensión. Seguro que algún ramalazo de esos fue a parar a la magnífica temporada 3 de 'Twin Peaks'.

Kaleidoscope

Mientras atravesaba un extraño momento comercial, con dos largometrajes no tan bien recibidos como de costumbre, Alfred Hitchcock desarrolló la historia cruda, realista y adulta de un asesino en serie. El guión contsaba la historia de un joven culturista que asesina mujeres en la ciudad de Nueva York. Cuando envió una copia del guión a François Truffaut, el director francés expresó su incomodidad con el nivel de violencia y sexo que Hitchcock planeaba mostrar en la película. Seguidor de la nueva ola francesa y el neorrealismo italiano, de Truffaut y Antonioni, quería dotar a 'Kaleidoscope' de un estilo naturalista influenciado por 'El desierto rojo'. Así, reclutó a Arthur Schatz y junto a un pequeño grupo de actores desconocidos rodó cuatro carretes de película.

Gladiator 2

Nick Cave recibe una llamada de Russell Crowe. Estamos hablando de dos de los australianos más molones que ha dado su continente en muchos años. La estrella de cine había disfrutado de la (excelente) película 'La proposición', dirigida por John Hillcoat y escrita por Cave. A pesar de no estar interesado en seguir escribiendo películas, Cave dio el ok a un guión para una secuela del éxito de Ridley Scott no sin que antes el miembro de The Birthday Party le recordase a su colega que su personaje había muerto en la primera película. "Pues arregla eso", contestó Crowe. La solución fue poco menos que una troleada de Cave que no gustó a su protagonista potencial. El Coliseo no aparece porque la historia se centraba en viajar en el tiempo, saltar entre dimensiones o cuestionar la guerra de Vietnam. Por momentos recuerda a lo que vimos en la 'madre!' de Aronofsky. Dios mío, ojalá se hubiera hecho esta película.

Gemini Man

Sí, sabemos que 'Géminis' se hizo realidad hace cuatro días gracias al uso de la tecnología punta, pero el proyecto llevaba más de veinte años dando vueltas por los estudios. “Esta historia no podría haber sido narrada con el cine que entendíamos hasta ahora”, aseguraba el director Ang Lee. La idea para la película se consideró como un proyecto irrealizable entonces, puesto que la tecnología aún no había avanzado hasta el punto de que el mismo actor pudiera interpretar ambas versiones del personaje principal. La moraleja es que, vistos los resultados, tal vez algunos de esos proyectos no deberían salir del archivador.