Miss España ha muerto. Es el turno de Miss Vaca, el concurso más moderno, rural, absurdo y viral cuyo éxito tiene todo el sentido en la post-ironía de 2025

Hace 104 años, el 8 de septiembre de 1921, cuando el cine sonoro era aún una quimera, en Estados Unidos se juntaron 100.000 personas para ver un concurso como nunca se había visto otro: nueve chicas de diferentes estados se pusieron en fila para ser juzgadas por su belleza y su simpatía (al menos sobre el papel). El nombre del concurso, "Miss América", y la ganadora, Margaret Gorman, una muchacha de 16 años que venció después de que su contrincante fuera eliminada por estar casada, ser una actriz profesional y, peor aún, mantener una amistad con el jefe del jurado. Gorman se llevó 100 dólares (unos 1785 de hoy en día) y dio comienzo a una tradición yanqui que tuvo su máximo exponente con la llegada de la televisión.

Reina por un día

En 1954, Miss América fue retransmitida en directo por primera vez para un país que, recién salido de la II Guerra Mundial, miraba al futuro cara a cara, pero fiel a sus valores arcaicos y conservadores. A inicios de los 60, de hecho, este fue el programa más visto de la televisión americana. Sin embargo, el auge del feminismo, el cambio de valores y que, francamente, el concepto no puede ser más rancio, hizo que se hundiera en audiencias: en 2004, ABC emitiría el concurso por última vez después de no superar los 9,8 millones de espectadores (era otra época, ¿vale?) y pasó a manos de... una cadena musical de videoclips de country, Country Musical Television.

Tiempo después, todo sea dicho, volvería a emitirse por ABC, aunque desde entonces el concurso no ha vuelto a levantar cabeza, sobre todo desde que en 2017 el Huffington Post sacara a la luz mails de la directiva con contenido sexual, insultante y violento hacia las ganadoras del certamen. Echaron a toda la junta directiva y, en su lugar, se impuso la lógica: antiguas ganadoras del concurso. Desde entonces, la cosa ha cambiado mucho, y las ganadoras de Miss América ya no son juzgadas por su apariencia física (al menos a priori), sustituyendo los pases en bañador por debates y los vestidos de noche por trajes a su elección. Si quieren sobrevivir, les toca adaptarse y no estar atados a unas reglas que, siendo honestos, ya eran rancias para los años 70.

Y todo esto, ¿qué tiene que ver con Miss Vaca? Todo. Porque en 1960, coincidiendo con el boom americano, en nuestro país lanzamos, por supuesto, Miss España. Solo que aquí ninguna televisión quiso transmitirlo hasta que en 1991 llegó a manos de Telecinco, que en esa primera etapa de las Mama Chicho y las Chicas Chin-Chin no dudaba en mostrar mujeres ligeras de ropa para una España que, tras los años del destape, aún se estaba haciendo a una vida sin represión sexual. Pero, al final, este tipo de productos se caen por su propio peso a medida que avanza la sociedad. Obviamente.

¿Para cuándo un Mister Toro?

Por hacernos una idea, en 1999 congregó al 40% de los espectadores. En 2002, tan solo tres años después, al 15% (su share más bajo)... Aunque es una cifra, todo sea dicho, que no refleja la realidad: allá por 2004 la gala tenía un 24,6% de share con 3.955.000 espectadores, y fue entonces cuando, poco a poco, fue goteando espectadores: en 2007, 2.700.000 espectadores vieron la coronación, o sea, un 19% de audiencia, que en 2008 cayó hasta los 2.300.000, un 17,6%. Son cifras por las que ahora cualquier cadena mataría, pero que en aquel entonces indicaban algo muy claro: no tenía sentido renovar el contrato de un certamen que ya empezaba a notarse apolillado.

En 2011, solo tres años después, y viendo que nadie podía sufragar el millón de euros que costaba cada gala (se emitió solo en cadenas autonómicas y locales como mero relleno), Miss España murió: Juncal Rivero trató de resucitarlo en 2018, pero fue incapaz de levantarlo. Hoy por hoy a nadie le interesan los certámenes de misses en general excepto como cultura pop: 'La reina de la belleza' (mítico episodio de 'Los Simpson'), 'Miss Agente Especial', 'Pequeña Miss Sunshine'... Y, en nuestro país, Miss Vaca. Porque al mismo tiempo es el certamen más puro del mundo y la mayor muestra de post-ironía millennial, perfecta como caldo de cultivo para memes en redes sociales.

Miss Vaca, por si has vivido dentro de una cueva durante los últimos años, es un concurso organizado por el programa de TVG 'Luar' desde 2006, pero no se hizo realmente conocido hasta años después, cuando los tuiteros se percataron de su existencia y empezaron a bromear con su favorita de cada año, llegando casi a las manos virtuales por la belleza innata de Rubia o el color de Pucha. Empezó como un gran chiste, pero en 2025, nos pongamos como nos pongamos, es cultura popular, y tiene mucho más sentido que las redes sociales se vuelquen en la elección de la vaca más bonita de Galicia que en elegir a la mujer más guapa de España.

Pocas cosas reflejan mejor el cambio de actitud de la sociedad, incluso de los sectores más conservadores, que el hecho de que casi nadie pida el retorno de los concursos de belleza, y al mismo tiempo pocos se quejen de la payasada consciente que es volcarse con Miss Vaca. El concepto es digno de episodio de 'Los Simpson' o de canal de la televisión dimensional de 'Rick y Morty', pero vivimos en un mundo en el que la vida rural es, paradójicamente, el epítome de lo moderno. En el que elegir y juzgar la belleza de una vaca es infinitamente más divertido y lúdico que juzgar a una persona como si fuera, bueno, un trozo de carne.

¿Por qué triunfa un programa a priori tan absurdo? Pues porque hemos evolucionado, sí, pero también porque queremos divertirnos de vez en cuando en un mundo que bastantes problemas tiene como para sentirnos mal por un entretenimiento inocuo y pacífico. Pues claro que sí. Por cierto, este año todo mi apoyo y dinero para Boneca, de Pontevedra. ¿Quién quiere Eurovisión o concursos de chicas y chicos enseñando palmito... teniendo a Miss Vaca?

En Espinof | Cómo dos minutos de Telecinco han sido vistos por cientos de millones de personas: "¡Montoya, por favor!" esconde muchas más enseñanzas que un simple meme

En Espinof | Las series más esperadas de 2025