Ya ni Google Earth te salva de los spoilers y al creador de 'Pluribus' le encanta: "Yo mismo lo hago"

Viernes. Como cada semana te pones a ver el capítulo de rigor de 'Pluribus' la serie definida en el Hoy por Hoy de la SER como «thriller político y de acción en un país imaginario». Emitido el 12 de diciembre, 'El intervalo' ('The Gap') es un episodio de estos que lo amas o lo odias (un poco como pasó con 'La mosca' de 'Breaking Bad') y que termina con un pequeño giro. Por supuesto, spoilers.

Un giro emotivo en el que vemos el regreso de Zosia (Karolina Wydra) a la vida de Carol (Rhea Seehorn). ¿La razón?, tal como descubrimos segundos después, había escrito en letras gigantes un «Volved», tras sucumbir a la soledad que sufre. Un final de episodio guardado como sorpresa... excepto si te habías metido en esos días en Google Earth.

El satélite del spoiler

Así lo descubrieron los fans días antes de la emisión del episodio, al comprobar en la aplicación la localización de la casa de Carol. Sabiendo que el rodaje se produjo entre febrero y septiembre de 2024, los más curiosos descubrieron el mensaje en el pavimento de esa pequeña urbanización de Volcano Cliffs, a las afueras de Albuquerque.

Lejos de enfadarse por lo que supone para la experiencia de los fans, Vince Gilligan, creador de 'Pluribus' reconoce que le encantan estas cosas: «Estoy totalmente a favor, yo mismo lo hago», confiesa Gilligan hablando para Dexerto. Eso sí, si bien a él le gusta que la gente se ponga a investigar, cuando «la gente intenta arruinar la experiencia a los demás, ahí pongo el límite».

«Es bueno que la gente se involucre e interese», asevera el director y guionista de la serie Gordon Smith, «me parece bien que la gente se lo guarde para sí misma y diga "Oh, he encontrado algo" sin intentar fastidiar a los demás.» Sin embargo, para el equipo de la serie existe una clara diferencia entre la especulación y el spoiler por el spoiler.

«¿No es genial? Google vigilándonos 24 horas al día. Duermo mejor por la noche sabiendo que están observándonos», bromea Gilligan a propósito de este spoiler de Google Earth.

