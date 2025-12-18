El nuevo doblaje de 'One Piece' ha cambiado de voz para Usopp después de más de 20 años y su actor de voz se disculpa: "El fallo que he cometido es que estoy vivo"

Una de las noticias que no vimos venir por ningún lado en este tramo final de 2025 es la llegada de 'One Piece' a Netflix. Porque aunque la plataforma se estaba encargando de emitir el anime desde el Arco de Egghead, ahora se puede empezar a ver 'One Piece' desde la primera saga, en HD y con doblaje en castellano, un elemento que muchísimos fans echaban en falta.

Netflix promete hacer un esfuerzo titánico para ir doblando todo 'One Piece' poco a poco desde el principio y cada mes van llegando nuevos capítulos con su doblaje en castellano. Ahora bien, el nuevo doblaje viene con grandes cambios y algunas sustituciones, y una de las ausencias más sonadas ha sido la de Pepe Carabias, el legendario actor de doblaje que ha prestado su voz a Usopp durante todos estos años.

Pues chico, no sé

Hay que empezar diciendo que Roberto Rodríguez, la nueva voz de Usopp, hace un trabajo excepcional con un acabado buenísimo. El nuevo doblaje tiene una calidad tremenda, pero después de tantos años acostumbrados a ciertas voces, el cambio ha chocado a algunos fans.

La ausencia de Carabias ha sido muy sonada, y el propio actor la ha terminado explicando, con su toque habitual y mucho choteo en la VII Gala de los Premios Nacionales de Doblaje que se celebró hace unas semanas en Oviedo. Y la razón principal para su sustitución parece ser que, ya con su edad, no podía asegurar que no se vaya a morir y dejar el doblaje inacabado.

"Estoy aquí para pediros perdón a todos, a toda la profesión. Porque he cometido un fallo tremendo que me quita el sueño", empezaba Carabias en su discurso. "El fallo que he cometido es: que estoy vivo".

Pepe Carabias, en los VII Premios Nacionales de Doblaje

Según explicó el actor, después de 62 años en la profesión, hace unos meses le contactaron para tantearle sobre el redoblaje de una serie en la que él había participado hace años, que a todas luces se trataba de 'One Piece'. Él lleva ya 25 años doblando a uno de los protagonistas y el estudio de doblaje quería contar con él, y como todavía suena joven querían contar con él para el trabajo.

"El trabajo va a durar dos, tres años. Por favor, queremos contar contigo", relataba Carabias. El problema llegó cuando entró el juego el cliente, que debió descubrir que el actor ya tiene 78 años y entraron los miedos. Ya prácticamente con el material en la mano, Carabias recibió una nueva llamada: "Oye, Pepe, una pregunta... ¿Tú estás seguro de que vas a vivir dos años más?"

"Y le digo... Hombre, seguro, seguro... ¡Ah, pues te jodes! ¡Te quedas sin empleo! Y les digo, pero si cuando me llamasteis tenía la misma edad que tengo ahora", continuó el actor. "Sí, claro, pero si no me puedes asegurar que vas a vivir tres años más, comprende el disgusto que se puede llevar el cliente si tú vas y te mueres".

Como señaló Carabias, el resto de sus compañeros de doblaje tampoco podían asegurar (lógicamente) que no se vayan a morir. Y resulta curioso que este cliente se pusiera tan tiquismiquis con su edad cuando Mayumi Tanaka, la actriz de voz de Luffy en versión original, ya tiene 70 años y gran parte del reparto japonés ya peina canas. También es muy sonado el caso de Masako Nozawa, la voz de Goku, Gohan y otros tantos personajes de 'Dragon Ball', que tiene 89 y sigue muy activa, pero se ve que por ahí Toei no encuentra problema.

Aún así, Carabias dejó un consejo para sus compañeros de más 65 años: que no se retiren y piensen en vivir, disfrutar, hacer doblaje y seguir enseñando a la siguiente generación de actores de voz. Y si alguien se los quiere quitar de en medio, como él mismo señaló, que se jodan.

En Espinof | En 'One Piece', Usopp miente más que habla. Pero todas estas veces sus mentiras han vuelto para morderle en el culo

En Espinof | Ni puñetazos de goma ni volverse de fuego. El creador de 'One Piece' sabe perfectamente qué Fruta del Diablo escogería si le dieran a elegir



