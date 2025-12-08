Esta madre pensaba que el anime era "solo para niños", pero todo cambió una vez que conoció a Luffy y 'One Piece'

Cuando se estrenó la serie de 'One Piece' en Netflix, lo cierto es que muchos fans acogieron el proyecto con mucho recelo. Pero una de las cosas más bonitas que ha traído consigo es que el live action ha abierto la puerta a que una facción gigantesca de nuevos fans se interesen por la historia de Luffy... Especialmente los que nunca le habrían dado una oportunidad antes de ver la serie de Netflix.
Cambiando el chip
Porque, seamos honestos, meterse a ver mil y pico capítulos de anime no es para todo el mundo. Y, por desgracia, muchos adultos siguen teniendo prejuicios muy fuertes e injustificados contra la animación como si fuera un medio inferior. Esto le pasaba a la madre de un fan de 'One Piece', que pensaba que el anime era tan solo para niños. Aunque una vez conoció a Luffy y compañía, su percepción cambió por completo.
"Mi madre, que solía pensar que el anime era solo para niños, y mi amigo, a quien no le interesaba el manga, empezaron a leer manga después de ver el live action [de 'One Piece'] y se han enganchado por completo", escribió un fan. "Maestro Oda, no eres humano. ¿Qué Fruta del Diablo te comiste para poder llevar el manga y el live action al mismo tiempo?"
Tengo que decir que es un fenómeno que también he visto de cerca en mi círculo, con varios amigos y familiares entrando por fin al mundo de 'One Piece' gracias a la serie de Netflix y cayendo por completo en el manga y el anime de Eiichiro Oda. El propio Oda es consciente de este movimiento de nuevos fans nacidos a raíz de la serie de Netflix, y piensa que poco a poco está cambiando esta percepción a nivel mundial.
"¡Me hace tan feliz! ¡Parece que se trata de un lector extranjero, y de esto va la cosa, que tu madre pensase que el anime es para niños! En el extranjero, es bastante común que los adultos no vean anime ni vean manga. Hace mucho tiempo era igual en Japón", admitió Oda. "Sería genial que hubiera una "revista mundial" que los niños y los adultos de todo el mundo pudieran esperar con ganas para leer manga serializado. Me motivaría todavía más".
El mismo fenómeno también ha ocurrido con otros live actions, como el de 'Golden Kamuy', que ha picado la curiosidad a muchos fans para darle una oportunidad a la serie de anime. No es de extrañar que en Hollywood estén intentando replicarlo con otras series como 'Boku no Hero Academia' y 'Naruto' para ganarse a los adultos reacios, aunque encontrar oro no es tan fácil como uno querría.
En Espinof | Las mejores series de 2025 (por ahora)
En Espinof | La temporada 2 de 'One Piece' de Netflix ya ha introducido oficialmente a los grandes líderes de la Marina, aunque aún tardaremos en verles
Ver 0 comentarios