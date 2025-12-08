El final de 'The Boys' ya tiene fecha de estreno. Prime Video desvela el sensacional tráiler de la temporada 5 de la serie de superhéroes

Prácticamente siete años después de que conociéramos las versiones televisivas de Patriota, Carnicero y compañía, 'The Boys' llega a su final. En el marco de la CCXP Amazon Prime Video ha desvelado el tráiler y la fecha de estreno de la temporada 5 y última de la violenta y gamberra serie de superhéroes.

Será el 8 de abril de 2026 cuando podamos ver los dos primeros episodios de la temporada final; con el estreno de un capítulo semanal hasta terminar el 20 de mayo «con el inolvidable y épico final», tal como aseguran en el comunicado de prensa.

Es el clímax, amigos

Recordemos que la temporada 4 no terminaba demasiado bien para los muchachos y, de hecho, el teaser nos va mostrando el paradero de cada personaje en este nuevo mundo dominado por Patriota. Hughiel, Leche Materna y Frenchie están en un "campo de libertada"; Annie lucha por organizar una resistencia; Kimiko está en paradero desconocido. En este contexto Carnicero reaparece dispuesto a usar un virus para acabar con todos los Supers.

Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Jensen Ackles, Cameron Criovetti, Susan Heyward, Valorie Curry, Jeffrey Dean Morgan y Rosemarie DeWitt conforman, entre otros, el reparto principal.

Un reparto al que se incorporan Jared Padalecki y Misha Collins, conformando cierta reunión 'Supernatural'; además Deveed Diggs y Mason Dye se encuentran entre los fichajes para la temporada. Eric Kripke sigue al frente de la serie como showrunner.

