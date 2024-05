Olvídate de 'X-Men '97' e 'Invencible', acaba de llegar a Netflix una de las mejores series de superhéroes de la historia

Con la fiebre que se está generando semana tras semana debido al fenomenal revival de la serie noventera de la Patrulla-X, 'X-Men '97' y con 'Invencible' de parón entre temporadas, es hora de reivindicar una de las mejores series de superhéroes (y no solo de animación) que se ha hecho en toda la historia. Después de una eternidad sin casa en streaming, acaba de aterrizar en Netflix 'La joven Liga de la justicia' (Young Justice).

Un regreso que no es simplemente una reentrada tal cual en el catálogo de la plataforma, ya que estuvo hace ya tiempo. Y es que ha venido con una temporada que llevaba cinco años completamente inédita desde su estreno en la extinta plataforma DC Universe en 2019. Sí, como podéis podido deducir es una adaptación de los superhéroes jóvenes de DC.

De esta manera, ya se pueden disfrutar de tres de las cuatro temporadas de la excelente serie animada, quedando, de momento, inédita la temporada 4, subtitulada 'Phantoms' y emitida entre 2021 y 2022 por HBO Max y que por, esos extraños misterios del streaming a nivel internacional no se ha podido ver en España.

Joven justicia

A pesar de tomar el título del grupo creado por Todd DeZago y Todd Nauck (y con serie regular guionizada por Peter David [que de hecho guioniza esta] en su primer volumen), esta no es tanto la adaptación de dicho grupo sino una suerte de mezcla con los Jóvenes Titanes. Es decir, la premisa es básicamente el coger a los compinches/sidekicks y otros superhéroes adolescentes en los que se intentaban emancipar de sus contrapartidas adultas y demostrar que estaban listos para "el negocio".

De esta manera, en la primera temporada tenemos un equipo formado por Dick Grayson (Robin), Wally West (Kid Flash), Kaldur'ahm (Aqualad, creado para la ocasión) M'gann M'orzz, (Miss Martian), Artemis Crock y también estarían en el grupo Roy Harper (Speedy) y Zatanna. Un grupo que empezó a realizar misiones encubiertas donde "los mayores", la JLA, no podían llegar.

Creada por Brandon Vietti y Greg Weisman (a quien debemos 'Gargoyles'), el proyecto venía en lo que desde DC estaban desarrollando una serie de Nightwing (el nombre código "adulto" de Grayson) que finalmente no llegó a buen puerto y desde la compañía pusieron su empeño en esta adaptación que tomaba cierto espíritu tanto de las etapas ochenteras (con George Perez, Marv Wolfman y compañía) como de las contemporáneas.

Y, la verdad, he de reconocer que los primeros episodios no me terminaron de conquistar por esos primeros y dubitativos pasos hasta conseguir no solo el tono sino el marcar la trama de la temporada. De hecho, considero que en lo que ya superaban su media docena de episodios, de repente el engranaje hizo clic y ya no hubo vuelta atrás.

Aprende, Snyder

Algo que es causado porque la serie derrocha ambición narrativa, poniendo a la cambiante plantilla de héroes (entre la temporada 1 y la 2, subtitulada 'Invasion' cambia el equipo) frente a amenazas cada vez mayores. De hecho fue hasta trágico cuando al final de la temporada 2 nos mostrasen que el siguiente gran villano "en la sombra" era Darkseid... cuando poco antes supimos de su cancelación en Cartoon Network.

De hecho, tuvieron que pasar seis años para el rescate de la serie en una temporada 3, subtitulada 'Outsider', en la que nos mostraban como la comunidad metahumana había alcanzado cierta repercusión global. Claro que, en España, ni olimos eso y han tenido que pasar once años para poder ver cómo continuaba la serie.

No me tiembla, de hecho, la mano cuando escribo que 'La joven Liga de la Justicia' es una de las mejores series animadas (y de superhéroes) de la historia. Y es que la calidad de las historias, la animación (por encima de la media en este tipo de series) y la emoción son algunas de las grandes virtudes de esta fantástica ficción.

En Espinof: