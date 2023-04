Cómo ponerse al día para 'Ahsoka': es más fácil de lo que parece y solo hace falta esta temporada de 'Star Wars Rebels'

La verdad es que uno de los grandes atractivos que tuvo en su momento 'The Mandalorian' es que prácticamente podías subirte al carrito de cero con saber lo justito de 'Star Wars', sin tener que saberte la enciclopedia entera. Según han ido avanzando las temporadas, y más con el estreno de 'El libro de Boba Fett', las series de Disney+ se han ido convirtiendo un poco más en un festival de cameos de un universo más grande.

Y así llegamos también este verano a 'Ahsoka', con Rosario Dawson como uno de los personajes más importantes de la franquicia.

Pero solo si no te perdiste las series animadas

Ahsoka Tano fue la aprendiz de Anakin Skywalker en las serie de animación de 'Star Wars: The Clone Wars', y más tarde volvió a aparecer ya como adulta en 'Star Wars Rebels'. Si sois de los que nunca prestasteis mucha atención a estas series porque eran "para niños", pues no solo os perdisteis unas series magníficas que además arreglan muchísimos agujeros de las películas si no que también son maravillosas por sí mismas.

De las series han salido muchos personajes imprescindibles ahora mismo, como Bo-Katan Kryze, pero igual no nos da la vida para meternos entre pecho y espalda las 7 temporadas de 'The Clone Wars' y las cuatro de 'Star Wars Rebels' de cara a llegar a 'Ahsoka' con la agenda al día.

Por suerte Dave Filoni, el director de la serie, ha confirmado que tan solo necesitamos unos capítulos concretos para saber todo lo que necesitamos.

"Para mi, si estáis interesados en Rebels y quieres que alguien a quien no le interese tanto la animación la disfrute... Empezaría con el episodio 'Jedi Night', donde pasa algo triste con Kanan", explicó Filoni a Collider. "Porque aunque quizás no entiendas del todo lo que pasa, te impulsaría a ver la serie. Si solo ves la temporada 4, estás listo, entenderías que estos rebeldes están luchando contra un imperio tiránico y te da a todo y a todos los que necesitas. Pero quizás entonces ya querrás verlo todo".

Así que Filoni recomienda empezar por el episodio 10 de la cuarta temporada, o si podemos, con la cuarta temporada al completo. Así podremos entender quiénes son Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead), Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), el Gran Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen) y básicamente todo lo que parece dar el escopetazo de salida a 'Ahsoka'.

Aunque teniendo en cuenta que 'Ahsoka' se estrena en agosto de 2023, igual es el momento perfecto de darle una oportunidad a la serie si la cuarta temporada nos engancha tanto como promete Filoni.

