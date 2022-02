El final de 'El libro de Boba Fett' es vibrante y espectacular: el mejor episodio de la serie redime en parte este fallido spin-off de 'The Mandalorian'

El espectacular final de 'El libro de Boba Fett' ya está aquí. Se esperaba mucho de esta serie del universo Star Wars alrededor de un personaje muy querido por los fans de la franquicia, pero lo cierto es que hasta ahora había sido una experiencia un tanto decepcionante.

Pronto quedó claro que el personaje interpretado por Temuera Morrison no tenía el gancho suficiente para liderar una obra de estas características, a lo que tampoco ayudó que la serie diese vueltas sobre sí misma durante varios episodios para luego fiarlo todo al regreso de múltiples viejos conocidos.

Cuidado con los SPOILERS a partir de aquí

Al menos, el séptimo y último episodio de 'El libro de Boba Fett' ha servido para redimir en parte a la serie de su pecados. Sí, el mandaloriano interpretado por Pedro Pascal juega un papel esencial y la llegada de Grogu resulta esencial para que la historia tenga un final feliz, pero es algo que tiene sentido que suceda, sobre todo tras lo sucedido en los dos anteriores episodios.

Dándolo todo

El gran despliegue de medios también ayuda, porque al final el episodio no deja de ser la historia de un enfrentamiento inevitable y sobre cómo Boba y sus aliados son llevados al límite hasta el punto de que la posibilidad de acabar siendo derrotados realmente pasa por la cabeza del espectador.

Esto lleva a que Robert Rodriguez pueda lucirse en el plano más visual, ya que aquí parece que no se escatimó en gastos para así conseguir una sensación de espectáculo que hasta ahora la serie solamente había conseguido a cuentagotas. Muchas criaturas y explosiones, pero el gran acierto es que se utilizan para crear un clima de tensión que, esta vez sí, te mete de lleno en lo que sucede.

Eso no quita para Jon Favreau se permita alguna pequeña licencia como esa divertida escena en la que descubrimos que ese aparente momento de debilidad de Boba acaba por ser una estratagema para ver si con el factor sorpresa conseguían alterar el curso de lo que parecía una batalla perdida.

No obstante, esa tendencia del episodio a los grandes momentos en términos de escala también deja espacio a la rivalidad entre Boba Fett y Cad Bane. Ya el sexto episodio nos dejó su mejor escena con la aparición de este último personaje para enfrentarse a Cobb Vanth (Timothy Olyphant) en un duelo de western de lo más efectivo, y aquí vuelve a brillar. Una lástima que todo apunte a que la historia de Bane acabe aquí, pero bueno, la escena post-créditos nos deja claro que alguien parezca estar muerto, no quiere decir que sea el caso.

Por lo demás es cierto que quizá dos apariciones milagrosas por parte de aliados en los momentos idóneos para evitar la derrota es un recurso un poco facilón, pero estoy dispuesto a pasarlo por alto por algo que consigue el episodio que no había logrado la serie hasta ahora: que me importe algo lo que pueda sucederle a su protagonista, aunque en buena medida sea por los nuevos personajes alrededor suyo.

Eso sí, lo que realmente quiero ver ahora es una tercera temporada de 'The Mandalorian' y este final lo que me ha dejado claro es que 'El libro de Boba Fett' ha acabado siendo poco más que una excusa para volver a unir los caminos de Djin Darin y Grogu. Si no vuelvo a ver a Boba en mucho tiempo, tampoco pasa nada.