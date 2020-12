'The Mandalorian': todo lo que sabemos sobre la temporada 3 de la serie de Star Wars

'The Mandalorian' se ha convertido por méritos propios en un gran éxito mundial. La primera serie en acción real de 'Star Wars' ha conseguido millones de fans que esperan ansiosos sus siguientes episodios, por lo que a continuación vamos a repasar todo lo que sabe sobre la tercera temporada de esta producción de Disney+.

La historia

Todo un secreto, ya que el final de la segunda temporada se sentía como el final de una etapa con la aparición de Luke Skywalker para acoger a Baby Yoda como su padawan. Habrá que ver en qué queda eso, que la última trilogía de Star Wars nos hace temer por el futuro de Grogu, sobre todo cuando aparezca por ahí un tal Ben Solo...

Lo que está claro es que Mando ha cambiado tras este tiempo junto a Baby Yoda, por lo que habrá que ver cómo decide continuar adelante tras separarse los caminos de ambos.

El reparto y el equipo

En su momento hubo ciertos rumores sobre la posibilidad de que Pedro Pascal había decidido abandonar la serie tras su segunda temporada. Finalmente no fue el caso y el actor chileno volverá a dar vida al cazarrecompensas Din Djarin en la tercera temporada de la serie.

Aparte de eso no existe confirmación alguna sobre qué miembros del reparto participarán en esta nueva tanda de episodios. Eso sí, parece probable pensar que tanto Gina Carano como Carl Weathers volverán a meterse en la piel de Cara Dune y Greef Karga, y pese a haber sido derrotado al final de la segunda, raro sería no volver a ver a Giancarlo Esposito como Moff Gideon, pues el propio actor comentó en su momento que será a partir de la tercera temporada cuando 'The Mandalorian' empiece a darnos respuestas...

Más allá de eso ni siquiera está claro que vayamos a volver a ver a Baby Yoda, mientras que Ahsoka Tano (Rosario Dawson) va a tener serie propia, al igual que Boba Fett (Temuera Morrison)...

Eso sí, los otros regresos confirmados esenciales para la serie son los de Jon Favreau, creador de 'The Mandalorian' y guionista de la mayoría de episodios, y Dave Filoni. Con ellos en la parte creativa es mucho más fácil tener confianza en esta tercera temporada.

El tráiler

Ni siquiera hay todavía fecha para el inicio del rodaje, por lo que, obviamente, no tenemos tráiler o imagen alguna de la tercera temporada de 'The Mandalorian' por ahora.

La fecha de estreno

Some #StarWars clarification: #TheBookOfBobaFett is coming next December. It will not run alongside season 3 of #TheMandalorian. As Favreau says here, Mando Season 3 will go start production after next year’s Boba Fett show. pic.twitter.com/8cKF15dw7g — Erik Davis (@ErikDavis) December 21, 2020

Inicialmente se comentó que la tercera temporada de 'The Mandalorian' iba a estrenarse en diciembre de 2021, lo cual provocó cierta confusión cuando se supo que era la misma fecha del lanzamiento de 'The Book of Boba Fett'. Finalmente, se aclaró que el equipo de 'The Mandalorian' no se pondrá manos a la obra hasta que hayan acabado su trabajo con ese spin-off, por lo que habrá que esperar como mínimo hasta 2022 para ver nuevos episodios.