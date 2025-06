Suben las apuestas por 'Bet'. La temporada 2 del live action de 'Kakegurui' ya está en marcha tras petarlo en Netflix

Si en Netflix ya están exprimiendo a tope el filón del anime con las series que caza cada temporada, también se han subido de lleno al carrito de las adaptaciones en acción real. Aunque en el pasado no les fue demasiado bien con los primeros experimentos, tras 'One Piece' y 'Avatar: La leyenda de Aang' parece que ya les han terminado de pillar el punto definitivamente.

Siguen las apuestas

'Bet' (que en España ha llegado con el título de 'Apuesta') se estrenó el mes pasado en Netflix para comenzar a adaptar 'Kakegurui', el manga de Homura Kawamoto y Toru Naomura. 'Kakegurui' ya tuvo su propio live action japonés además de una serie de anime de varias temporadas, pero ahora desde Netflix se han marcado un remake con un reparto internacional.

El experimento ha funcionado de miedo, porque 'Bet' se ha mantenido durante tres semanas consecutivas en el Top 10 internacional para series de habla inglesa de la plataforma. Así que el live action ya se ha convertido en un éxito tanto entre los fans de los thrillers como del anime, y 'Bet' se ha ganado la renovación bien prontito.

Como reportan desde Variety, la serie ha sido renovada para una segunda temporada, aunque por ahora no se ha confirmado fecha de estreno. Teniendo en cuenta que no es una serie que requiera muchos efectos especiales ni edición loquísima como 'One Piece', quizás podemos esperar los nuevos capítulos de 'Bet' para finales del año que viene.

La primera temporada arranca con la llegada de Yumeko a prestigiosa escuela St. Dominic. Es una institución muy elitista donde la escala social y las jerarquías entre estudiantes se deciden a base de estrategias y juegos de azar. Así que Yumeko y su talento innato para las apuestas pone en peligro la estructura sobre la que se mantiene en pie la escuela.

Mientras tanto, en Netflix también tenemos disponibles las dos temporadas de la serie que estrenó MAPPA en 2017, por si no podemos esperar a la segunda temporada de 'Bet' y queremos comprobar cómo sigue la historia.

