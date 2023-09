'One Piece': todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de la exitosa serie de Netflix basada en el manga de Eiichiro Oda

Netflix ha encontrado su nuevo éxito con 'One Piece', la serie que ha roto la maldición de las adaptaciones en imagen real de mangas o animes de éxito. Su buen funcionamiento ha llevado a que la plataforma de streaming haya renovado rápidamente esta adaptación de la popular obra de Eiichiro Oda por una temporada 2, ahorrando así a sus seguidores un sufrimiento similar al que tuvieron los fans de 'Sandman' en 2022.

Ahora ha llegado el momento de repasar en profundidad todo lo que sabemos sobre la temporada 2 de 'One Piece', desde el reparto de los nuevos episodios de la serie de Netflix hasta su posible fecha de estreno, sin olvidarnos de cuál es la historia que nos contará y los planes de futuro de sus responsabls.

¿Cuándo se estrena la temporada 2 de 'One Piece' en Netflix?

Todo apunta a que tendremos que esperar hasta 2025 para poder ver la temporada 2 de 'One Piece'. Hollywood está paralizado por las huelgas de guionistas y actores, por lo que es imposible ponerse a trabajar en ella por el momento.

A su favor tiene que el productor Marty Adelstein desveló hace unas semanas que los guiones ya están listos (aunque supongo que quedarán algunos retoques por hacer tras cómo anunció Eiichiro Oda su renovación) y que los nuevos episodios de 'One Piece' podrían estar listos entre 12 y 18 meses después de que todo vuelva a la normalidad en Hollywood.

La historia

La temporada 2 de 'One Piece' se centrará en la Saga de Arabasta, en la cual Luffy y el resto de tripulantes del Going Merry viajan hasta la Grand Line con el objetivo de hacerse con la preciada One Piece. Allí conocerán a una princesa que desea salvar su reino de manos una terrible organización criminal, y en su viaje a Arabasta conocen a alguien que acabará uniéndose a su equipo.

Por cierto, la primera temporada de 'One Piece' incluye un pequeño easter egg sobre la Saga de Arabasta, pues los compositores Sonya Belousova y Giona Ostinelli incluyeron un tema que explorarán más a fondo en la próxima tanda de episodios de la serie, tal y como desvelaron en What's On Netflix:

Tenemos un tema para Baroque Works, que es esa organización secreta que vamos a explorar, esperemos, en próximas temporadas. Cuando, en el episodio 1, hay una pelea entre Zoro y el Sr. Siete, el Sr. Siete forma parte de esa organización y le enseña a Zoro que es una carta, ahí es donde te encuentras, en esa escena. Así que es el mismo tema para Baroque Works. No tenemos ninguna otra referencia a Baroque Works en la temporada...

En principio, la temporada 2 debería cubrir desde el episodio 97 al 217 del manga de Oda, por lo que no os sorprenda si la segunda temporada de la serie de Netflix acaba teniendo más capítulos que la primera, que se quedó finalmente en 8. Teniendo en cuenta que pasamos de adaptar 96 a 120, lo suyo sería que fuesen al menos 10 capítulos...

'One Piece', temporada 2: reparto y protagonistas

Todos los Sombreros de Paja estarán de vuelta en la segunda temporada salvo que suceda alguna tragedia, lo cual supone que Iñaki Godoy volverá a ser Monkey D. Luffy, Emily Rudd regresará como Nami, Mackenyu volverá a transformarse en Roronoa Zoro, Jacob Romero dará vida una vez más a Usopp y Taz Skyler se convertirá de nuevo en Sanji.

También se esperan otros regresos como los de Vincent Regan como Garp, Morgan Davies como Koby, Aidan Scott como Helmeppo, Armand Aucamp como Bogard, Jeff Ward como Buggy, Ilia Isorelýs Paulino como Alvida o Peter Gadlot como Shanks. Además, si vuelve a haber flashbacks a la infancia de Luffy, también debería reaparecer Colton Osorio.

A ello habrá que sumar multitud de fichajes para interpretar a los nuevos personajes que se cruzarán en el camino de los Sombreros de Paja, pero es evidente que hay uno que brilla con luz propia: Chopper, el médico de la tripulación de Luffy que se unirá a la misma cuando lleguen a al Grand Line.

Por su parte, Marc Jobst, director de los dos primeros episodios de la serie, ha mostrado su predisposición a seguir participando en 'One Piece', pero no hay nada oficial al respecto. No obstante, el entusiasmo que mostró en Thestreammr deja claro que sería muy raro que no regresase:

Por supuesto que quiero volver. Me encanta esta serie. Amo a los actores. Nos unimos enormemente, trabajamos, ensayamos. Jugamos juegos tontos, hicimos algún servicio en la comunidad. Ya sabes, trabajamos juntos para construir una especie de confianza, y no hay manera de que me gustaría dejar que se vaya. Así de simple. Así que sí, suena bien hacerlo.

El futuro de 'One Piece' en Netflix

Matt Owens y Steven Maeda tienen un plan a largo plazo para 'One Piece', dependiendo de su éxito que se haga o no realidad. En el mejor escenario posible, la serie se iría hasta las 12 temporadas, una auténtica barbaridad que la convertiría en la serie de Netflix más larga de todos los tiempos. No obstante, desde Tomorrow Studios han aclarado que por ahora solo hay planes hasta la sexta entrega en lo referente al argumento.

Tráilers, imágenes y póster

Por el momento no ha comenzado el rodaje de la temporada 2, por lo que todo lo que tenemos es este vídeo en el que Eiichiro Oda confirma su renovación.

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2023 (por ahora)