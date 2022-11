'Sandman': todo lo que sabemos de la temporada 2 de la serie fantástica de Netflix basada en el cómic de Neil Gaiman

Netflix había apostado a lo grande por 'Sandman', ya que la plataforma tenía la esperanza de que se convirtiera en una de series emblema. Luego llegó un estreno por debajo de lo esperado y surgieron las dudas. Sin embargo, su éxito acabó siendo indiscutible al mantenerse siete semanas en el Top 10 de Netflix, algo al alcance de muy pocas series, y finalmente fue renovada por una segunda temporada.

Ahora ha llegado el momento de repasar a fondo todo lo que sabemos hasta sobre sobre la temporada 2 de 'Sandman'. Es cierto que por ahora no tenemos demasiados detalles, pero este artículo irá actualizándose a medida que lleguen más novedades para tener reunido aquí todo lo imprescindible sobre los próximos episodios de esta adaptación del cómic de Neil Gaiman.

Lo primero que tendrá que resolver la temporada 2 es el cliffhanger con el que nos dejó en el décimo episodio, ya que Lucifer ansía vengarse del protagonista y todo apunta a que sus caminos volverán a cruzarse más temprano que tarde. Y también que lo mismo sucederá con Deseo, quien seguro que no podrá resistirse a seguir urdiendo planes contra Sueño...

Además, conviene recordar que la primera temporada adaptó los dos primeros volúmenes del cómic , por lo que todo hace pensar que la segunda entrará de lleno en los dos siguientes y puede que hasta el quinto, pues el episodio especial abordaba ya parte del tercero. De hecho, Allan Heinberg, showrunner de la serie, apuntó en su momento que estaba deseando adaptar en la segunda temporada la Estación de Nieblas, el cuarto volumen del cómic de Gaiman.

A Netflix ya le ha costado lo suyo confirmar la segunda temporada de la serie, pero lo que no ha hecho todavía es poner fecha de estreno. Es cierto que los guionistas llevaban tiempo trabajando en ella, pero luego hay que cuadrar agendas y 'Sandman' luego requiere de un notable trabajo de post-producción. Lo más seguro es que haya que esperar hasta 2024 para poder verla.

Salvo sorpresa inesperada al estilo de la de Henry Cavill en 'The Witcher', podemos dar por seguros los regresos de Tom Sturridge, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Vivienne Acheampong, Patton Oswalt y Gwendoline Christie. También es probable que más intérpretes que ya aparecieron en la primera temporada repitan. Por mi parte estoy deseando volver a ver a Jenna Coleman como Johanna Constantine, aunque la que tiene prácticamente garantizada una mayor presencia es Deborah Oyelade como Nada.

Obviamente, la segunda entrega de 'Sandman' también contará con nuevos personajes, pero desde Netflix no han anunciado todavía el fichaje de ningún nuevo integrante para el reparto de la serie.

Yes, it’s true: The Sandman will return to Netflix



Says @neilhimself: “There are some astonishing stories waiting for Morpheus and the rest of them…Now it’s time to get back to work. There’s a family meal ahead, after all. And Lucifer is waiting for Morpheus to return to Hell” pic.twitter.com/WKiWp7IDkk