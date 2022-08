El gran éxito actual de Netflix no es 'Sandman' ni 'El agente invisible', sino una película de la que nadie habla

Netflix al fin ha dado a conocer sus datos de audiencia de la semana pasada, los cuales nos han traído una sorpresa totalmente inesperada: el gran éxito actual de la plataforma es 'Corazones malheridos', una película de la que no he oído hablar a nadie que conozca, y no 'Sandman', su gran estreno de la semana pasada, o 'El agente invisible', su producción cinematográfica más cara hasta ahora





Por ponerlo en perspectiva, 'Corazones malheridos' ha sumado 102,59 millones de horas reproducidas del 1 al 7 de agosto, una cifra muy destacable porque solamente otras dos películas habían superado la barrera de los 100 millones de horas en una semana desde que Netflix da datos. Esas cintas son 'Alerta roja' y 'No mires arriba', las cuales ocupan actualmente las dos primeras posiciones entre las películas más la plataforma hasta ahora.

Por ejemplo, 'El agente invisible', una película mucho más cara que 'Corazones malheridos' y que Netflix quiere convertir en una franquicia, tocó techo con las 96,47 millones que sumó del 25 al 31 de julio. Un nuevo ejemplo del tirón que tiene el cine romántico en la plataforma, pues en su momento ya logró grandes éxitos con títulos 'A todos los chicos de los que me enamoré' o 'Mi primer beso'. En el caso que nos ocupa, su historia gira de una música y un marine se casan por mera conveniencia antes de que él vaya a la guerra, pero claro, luego todo se complica.

El caso de 'Sandman'

En el caso de 'Sandman', lo cierto es que la adaptación del aclamado cómic de Neil Gaiman ha sido la serie más vista de la semana, aunque por los pelos, pues ha sumado 69,48 millones de horas frente a las 67,01 de 'Woo, abogada extraordinaria'. No son malos datos, pero al menos en su debut ha quedado claro que no es el bombazo que estaba esperando Netflix.

Al respecto merece la pena destacar que el año pasado por estas fechas, la segunda temporada de 'Outer Banks' debutó con 100,16 millones de horas en su primer fin de semana o que 'Sexo/Vida' lo hizo con 86,73 millones. Ya con ejemplos más recientes, 'Resident Evil' arrancó con 72,67 millones y 'Vikingos: Valhalla' con 80,56 millones.

Tampoco son malos datos lo de 'Sandman', pero habrá que estar atentos a los datos de la semana que viene, que no parece una serie precisamente barata y en Netflix priorizan mucho el equilibrio entre coste y audiencia. Con todo, yo creo que acabará renovando.

