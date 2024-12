'Kraven the Hunter' es mejor que 'Morbius' y 'Madame Web'. Ojalá pudiera decir más cosas buenas de ella

Sony tiene un problema entre manos con su universo Spider-man pero sin que el famoso trepamuros haga cualquier tipo de aparición en el mismo. Lo más probable es lo que ya se está apuntando sobre que 'Kraven the Hunter' vaya a ser la última entrega del mismo, y no cuesta entender los motivos que hayan llevado a ello. Es cierto que 'Venom' y sus secuelas sí han tenido éxito -aunque cada una de ellas menos que la anterior-, pero tanto 'Morbius' como, sobre todo, 'Madame Web' fracasaron. Y ahora las cosas no pintan demasiado bien para 'Kraven the Hunter'.

Teniendo en cuenta que el rodaje acabó en junio de 2022 pero no se estrena hasta ahora, todo apuntaba en su contra. Por mi parte, tuve la oportunidad de ver primero 20 minutos de escenas seleccionadas y mis esperanzas en ella aumentaron de forma notable. Nunca debí cometer el error de ilusionarme, por poco que fuera, ya que una vez vista es cierto que supera a 'Morbius' y 'Madame Web'. El problema es que ojalá pudiera decir muchas más cosas buenas sobre ella.

Un espectáculo amorfo

Una cosa que me molesta especialmente de 'Kraven the Hunter' es que simplemente necesitaba tener un tono claro para poder ser al menos una película entretenida. De hecho, arranca de forma prometedora presentando a su protagonista con una mezcla de acción, violencia y algo de comedia que deja con ganas de ver más.

Todo se viene abajo cuando luego nos plantan un enorme flashback que hace que uno desconecte a las primeras de cambio por, entre otros motivos, sus paupérrimos diálogos y los horribles efectos visuales para la creación de los animales -algo especialmente incomprensible porque lo referente a los movimientos del protagonista sí que resulta bastante convincente cuando fácilmente podría haber caído en el ridículo-.

A partir de entonces, 'Kraven the Hunter' se convierte en un caos total en lo referente al tono que impide que nunca tenga una continuidad necesaria para hilarlo todo. Hay escenas puntuales efectivas de forma aislada -el encuentro del protagonista con un sicario al que sonsacar información o el momento en el que el personaje de Russell Crowe se defiende de un ataque contra él-, pero son meros espejismos en un espectáculo a caballo entre lo vacío, lo sobrecargado, lo deficiente, el sinsentido o que roza el ridículo absoluto. Ahí es verdad que nunca llega al nivel de 'Morbius', aunque sí que hay un momento concreto en el que Alessandro Nivola lo roza.

A su favor hay que destacar que no se corta en las escenas violentas y que J. C. Chandor ofrece alguna estimable escena de acción -esa persecución al coche blindado-, pero la chispa nunca termina de encender y la sensación que queda es que estamos ante una película amorfa, lo cual incluso se reproduce en el apartado visual, donde se alternan buenos momentos con otros directamente lamentables. Que eso sea algo que ya estaba de origen o que se hayan ido haciendo tantos cambios sobre la marcha que todo haya quedado desvirtuado es algo que quizá nunca sepamos.

Todo esto duele más porque se nota que Aaron Taylor-Johnson estaba dispuesto a jugar y pasárselo bien -algo que no puede decirse que sucediera en los casos de Jared Leto y Dakota Johnson-, pero la actitud de su Kraven tampoco resulta consistente. Cuando es una arma de matar con ciertos toques cómicos funciona mucho mejor que cuando entra en escena un dramatismo postizo, y por desgracia esto último acaba imponiéndose.

Con todo, Kraven sigue siendo el mejor personaje de la función, pero porque de los demás mejor no hacer demasiada sangre, desde una Ariana DeBose totalmente fuera de lugar hasta un Russell Crowe que al menos intenta salir del paso dignamente, sin olvidarnos de un Nivola que nunca sabe si quiere ser un villano temible o uno de opereta. Otro desequilibrio que le sienta fatal a la película.

Todo habría funcionado mejor aligerando la película de personajes e incluso recurriendo a promesas que luego probablemente no podrían cumplir, pues al final todo se apelotona y se resuelve de mala manera. De hecho, si 'Kraven the Hunter' hubiese sido simplemente sobre cómo se convierte en ese temible cazador y luego acaba enfrentándose solamente al villano secundario interpretado por Christopher Abbott, estoy convencido de que sería mucho mejor película. Pero claro, en vez de sentar unas bases más o menos sólidas hay que ir a por todas... y el resultado es el que es.

Con todo, creo que en 'Kraven the Hunter' hay fácil unos 25 minutos que podrían ser la base para un buen entretenimiento, pero es que luego hay otros 95 minutos de desperdicio casi absoluto, de nueva demostración de que este universo de Sony quizá nunca debería haber existido. Y es que encima de universo tiene bien poco con cada personaje totalmente aislado del resto, aunque igual habría sido aún peor si hubiesen intentando juntarlo a todos a las primeras de cambio...

