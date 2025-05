Esta en Amazon Prime Video y tiene robots gigantes. Los creadores de 'Evangelion' se pasan al universo de 'Gundam' con una fantástica vuelta de tuerca al anime clásico

Desde hace unos años la franquicia de 'Gundam' ha vuelto con fuerza y un lavado de cara con el que quiere atraer a las generaciones más jóvenes. La actualización ya les salió bastante bien con 'The Witch from Mercury', que nos dejaba a la primera protagonista femenina de la franquicia.

Ahora 'Gundam' ha vuelto con un giro a los orígenes, y uniendo fuerzas con los creadores de 'Neon Genesis Evangelion'.

Como lo conoces, pero no exactamente igual

'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX' pasó primero por los cines de Japón con un adelanto de sus primeros capítulos, y desde el 9 de abril se puede ir siguiendo en simulcast a través de Amazon Prime Video.

Es una curiosa vuelta de tuerca al primerísimo anime de 'Gundam'. Aunque nos plantea una línea temporal alternativa en la que Char Aznable robó el famoso RX-78-02 White Gundam y se convirtió en su piloto en lugar de Amuro Ray, cambiando el curso de la guerra y de la historia de Universal Century tal y como la conocemos.

Para los fans de la franquicia, oye, pues es un giro muy curioso y que va a traer cola, sobre todo porque ya hemos visto aparecer a varios personajes de la serie original y muchas referencias traídas con bastante mimo. Y para los que llegan de nuevas, es un punto de partida casi de cero para introducirnos al mundo de 'Gundam'.

En este contexto, la protagonista es Amate Yuzuriha, una estudiante de instituto que vive en una colonia espacial cinco años después de la guerra. Un día conoce a una refugiada llamada Nyaan, y ambas terminan involucradas en las peleas clandestinas de las batallas de clanes, donde los pilotos de Gundam se juegan la vida a cambio de una pasta gansa.

Y por una serie de casualidades, Amate termina pilotando el prototipo GQuuuuuuX, con el que tiene una misteriosa conexión. Para ayudarla en los combates tiene al famoso Red Gundam del Cometa Rojo, que cuenta con un nuevo piloto.

Los clásicos se cuidan

Como digo arriba, 'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX' es un punto de partida ideal para subirse al carrito de 'Gundam'. Y además se nota que está llevada con mucho mimo y cariño por parte de sus creadores con un nivel visual increíble.

Porque la calidad técnica es espectacular, con animación de Sunrise y Studio Khara, el estudio de Hideaki Anno que se encargó de las películas de 'Rebuild of Evangelion'.

Así que todo el apartado gráfico es espectacular, y la integración que han conseguido con el CGI para los diseños de los mechas y los escenarios es sobresaliente... Aunque, personalmente, los diseños de los personajes a veces me parecen un poco inconsistentes y casi como que algunos personajes pertenecen a series diferentes.

El anime de 'GQuuuuuuX' también parte de una idea original de Anno, que se nota que tiene mucho amor por la franquicia y se la conoce al dedillo, y entre él y Yoji Nokido se marcan un guión lleno de guiños. Y como director tenemos a Kazuya Tsurumaki, que lleva décadas trabajando con Anno y fue director de arte y director en la serie de 'Neon Genesis Evangelion'.

Aunque la verdad es que una de sus mayores bazas del anime es la intriga por ver cómo cambia la trama de la 'Gundam' original y qué ha pasado con personajes como Char y Amuro. Porque la historia de Amate y Nyaan, aunque curiosa, por ahora no me despierta el mismo gusanillo que me picó con 'The Witch of Mercury' y creo que va a tardar un poco en despegar del todo. Son personajes simpáticos, pero creo que se nota que Anno y Nokido están mimando más a veteranos de la franquicia como Challia Bull.

Aún así, se está quedando una serie muy disfrutable y que merece la pena ver por su encanto visual y su curioso giro de tuerca. Y, en especial, el segundo capítulo de 'Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX' es un regalazo para los fans veteranos de la franquicia.

