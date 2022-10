'Gundam' siempre me ha dado igual pero 'The Witch from Mercury' es una maravilla y el anime me tiene enganchada

Esta temporada de otoño de anime está siendo una locura, y especialmente durante las dos primeras semanas no dejan de llegar series nuevas con una pinta estupenda. Después de tantos años sin unas serie nueva, 'Gundam: The Witch from Mercury' había despertado mucha curiosidad, sobre todo porque los avances que habíamos ido pudiendo ver tenían una animación muy, muy prometedora.

Ya en septiembre se pudo ver en abierto un capítulo especial que servía de prólogo a la historia principal, pero ahora que ya tenemos un par de capítulos a las espaldas es un buen momento para decir que 'Gundam: The Witch from Mercury' es una auténtica burrada y que ojalá mantenga este ritmo.

Corporaciones malvadas y dramas de instituto

'Gundam: The Witch from Mercury' es la historia de Suletta Mercury, quien acaba de llegar a la Escuela de Tecnología Anticassia, una academia muy elitista al servicio de los constructores de Mobile Suit, el Grupo Beneritt. Nada más llegar, se encuentra con Miorine Rembran, quien está intentando escaparse de la academia y del control de su padre.

Es la primera vez que Suletta está en un entorno así, y tiene que probar que es una piloto a tener en cuenta a la vez que entra en las dinámicas de la escuela y las corporaciones que construyen sus Mobile Suits. Por si fuera poco, Suletta además pilota el Gundam Aerial, un tipo de Mobile Suit construido con una tecnología que se prohibió hace doce años.

Hay que empezar diciendo que por mucho que ver el prólogo, o "capítulo cero", pueda dar un poco de pereza, sí que lo recomiendo muchísimo para ir con más información a la serie. En Crunchyroll de hecho también lo tenemos disponible antes de entrar de lleno a la historia de Suletta, y más allá de saber más sobre su pasado nos da todo el contexto necesario sobre la tecnología GUND Format y por qué se prohibieron los modelos Gundam.

Porque gran parte del conflicto del anime parece que va a ir encaminado por aquí, y el prólogo sirve para darnos toda esta exposición al lore de una manera muy natural y ligera, y además tiene una animación impresionante y muchísima acción de mechas gigantes. Vamos, por lo que hemos venido.

Ahora, el primer capítulo ya nos centra de lleno de Suletta y Miorine y su relación, y se aleja un poco de los animes de 'Gundam' al uso al darnos una historia con regusto a anime de instituto. Tenemos a las "mean girls", al "jock" popular, a los "nerds"... y también duelos con Mobiles Suits masivos donde se zanjan todas las rencillas que puedan surgir en la academia.

Esto puede sonar un poco mamarracho (lo es), pero la animación y el tono de los duelos consigue darle una atmósfera pesada de vida o muerte que encaja a la perfección con la serie y convierte a los duelos en un espectáculo que no te quieres perder.

Por otro lado, también tenemos a una gran corporación desarrollando mechas cada vez más poderosos, con sus propias intrigas y luchas de poder internas. Por ahora los dos primeros capítulos han introducido muy bien todas estas dinámicas y a los principales jugadores, con un ritmo realmente bueno que equilibra perfectamente la exposición, relaciones de personaje y acción.

Venimos por los robots gigantes, gracias

Y claro, no podemos hablar de un anime de 'Gundam' sin hablar de los mechas, y los de 'The Witch From Mercury' son una auténtica pasada. Por el momento se han dejado ver en los momentos justos, pero tanto el diseño como la animación son estelares.

La combinación de CGI y animación tradicional está bien medida y ambas técnicas se unen a la perfección. De hecho sorprende que tantas veces veamos a los Mobile Suits animados y dibujados tradicionalmente, pero es una muestra más de que en esta ocasión Sunrise ha mimado muchísimo el producto final y nos está dando una animación final que te pone los pelos como escarpias.

Aunque el prólogo tiene una animación muy superior, los siguientes dos capítulos también han mantenido muy bien el nivel, con escenarios futuristas gigantescos y personajes muy expresivos y con muchísima personalidad. Además, la serie por ahora le está dando muchísimo peso a sus personajes femeninos, algo que ya tocaba en la franquicia, y Suletta tiene todos los elementos necesarios para ser una buena protagonista de manual.

También se está hablando mucho de sí habrá romance entre las dos protagonistas o nos vamos a comer un queerbaiting como una casa, pero al margen de representación LGTBI+ lo que también se agradece es que tengamos a dos chicas al frente de la historia y que de entrada sus personajes estén tan bien desarrollados.

Se espera que en total 'Gundam: The Witch From Mercury' tenga un total de 25 episodios divididos en dos partes. Por ahora la primera ha empezado con muy bien pie y te engancha totalmente a las intrigas de Anticassia y del Grupo Beneritt.