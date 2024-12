Daniel Craig quedó salvajemente impresionado por la primera toma que rodó con Steven Spielberg en 'Munich'. "¿Pero qué vas a hacer?"

Entre 'Licencia para matar' y 'Goldeneye' (o lo que es lo mismo, entre Timothy Dalton y Pierce Brosnan) pasaron seis años, el mayor tiempo que hemos estado sin películas de James Bond. Sin embargo, es probable que después de 'Sin tiempo para morir', la cinta final de Daniel Craig, aún tengamos que esperar más, dado que ni siquiera se ha anunciado aún quién será su sustituto. Y el actor, mientras tanto, sigue presentando 'Queer', su nueva película, y repasando su amplia carrera.

Mucho Munich

Aunque la mayoría de la gente pensará en James Bond al verle, otros inmediatamente se irán a 'Munich', que rodó con Steven Spielberg el año antes de estrenarse como 007. Y si te preguntas cómo es rodar con un mago del cine como el director, Craig se lo ha explicado a Mark Kermode en una entrevista en el BFI de Londres. Y, por supuesto, no ha tenido malas palabras al respecto de él: "Creo que, muy brillantemente, no te da demasiado. Llega el día antes de rodar y se marcha esa noche. Es algo de 'Tiburón', creo que es una tradición que tiene. Así que apenas le ves".

De hecho, recuerda la primera escena que rodó en 'Munich', en la que el plano seguía a un coche en en movimiento. Craig lo recuerda perfectamente: "La cámara venía desde la calle, por el capó del coche, se acercaba hacia mí y luego rodeaba la parte trasera del coche y se alejaba. Y esa fue su primera toma".

Pensad que el primer día de trabajo os encontráis con este virtuosismo: "Yo estaba en plan 'He llegado, ¿vale?', y después en plan '¡Oh, dios mío!'. ¿Pero qué vas a hacer? O aportas, o apartas. O sea, tienes que hacerlo". Años después de esta experiencia, no creáis que se ha acomodado. De hecho, después de 'Queer' aún tiene por estrenar 'Wake Up Dead Man', la siguiente película de 'Puñales por la espalda'. Y sí, Bond ya es el pasado para él.

