Luca Guadagnino presenta el sensual primer tráiler de 'Queer', su nueva película junto a Daniel Craig que promete enamorarnos de nuevo

Apenas nos hemos recuperado de 'Rivales' y Luca Guadagnino ya ha lanzado el tráiler de su nueva película. El director ha recorrido un largo camino desde que en 1999 debutara con 'The protagonists' y su carrera se ha ido volviendo cada vez más interesante gracias a esa preciosa adaptación que fue 'Call me by your name', ese remake estilizado de 'Suspiria' o esa sorprendente incursión en el terror de 'Hasta los huesos'. ¿Con qué nos sorprenderá ahora en 'Queer'?

¿Te das Queer?

En este caso, Guadagnino contará con Daniel Craig y Drew Starkey, a quien puede que conozcáis por 'Outer Banks', y aunque en Estados Unidos se estrenará a finales de noviembre, en España nos tocará esperar hasta el 3 de enero mientras nos comemos las uñas por ver esta historia de amor homosexual entre un expatriado norteamericano viviendo prácticamente aislado y un marine drogadicto y despedido de su trabajo.

Se trata de la adaptación de la novela semi-biográfica de William Borroughs, que el director destaca como "una película muy personal sobre la búsqueda ineludible de ser reconocido en la mirada del otro". Algunos ya pudieron verla en el Festival de Venecia, donde recibió unas críticas casi eminentemente positivas, y hay quien habla de que Craig podría tener nominación al Óscar, dependiendo de cómo suene en la campaña de premios.

Luca Guadagnino, por cierto, ya ha rodado su siguiente película, sin descanso: 'After the hunt' estará protagonizada por -ojo- Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield y Chloë Sevigny, y si con este reparto no se convierte en la obsesión de las redes sociales el año que viene, es que he dejado de entender esta industria.

