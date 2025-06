"No queríamos mostrar una mentalidad a lo Make England Great Again". Hablamos con Danny Boyle, director de '28 años después', sobre poemas, trailers y COVID

Danny Boyle tiene 68 años de edad, pero se comporta, expresa y mueve con la energía de un chaval de veinte apasionado por su proyecto. De hecho, de la decena de preguntas que llevaba preparadas sobre '28 años después', tan solo me dejó hacer dos, dejando la miel en los labios de una entrevista a fondo: se nota que tiene mucho, muchísimo que contar, y sabe expresarlo con la convicción de un director veterano que no ha perdido las ganas de innovar.

Ojo: En la entrevista hay spoilers del final de la película, así que leed solo bajo vuestro propio riesgo. Estáis sobre aviso.

'28 años después', 18 años más tarde

Espinof (Randy): '28 años después' se anunció en 2007, pero no hemos podido verla hasta ahora, ¿por qué ha tardado tanto? ¿Crees que la espera ha sido positiva para la película?

Danny Boyle: Sí, ha mejorado enormemente, porque descubrimos que queríamos hacer una obra más original en lugar de una simple secuela. Teníamos una idea para una secuela más tradicional, a la que llamamos del tipo "armar el virus", en la que una corporación quería reactivar el virus para intentar controlarlo, no funcionaba y, como imaginarás, todo se fastidiaba y rompía. Aunque teníamos esa idea, finalmente no seguimos desarrollándola.

Pero entonces llegó el COVID, y de repente tuvimos la visión de una pandemia real que estaba en marcha y que lo cambió todo, cambió las calles, cambió el paisaje, cambió nuestro comportamiento. De repente nos volvimos muy peculiares. Todos adoptamos estos extraños hábitos de llevar mascarillas y guantes y, si alguien estornudaba, nos poníamos como "¡Oh, no!". Eso nos dio a todos una experiencia personal de la premisa de un apocalipsis (un apocalipsis pandémico, por así decirlo), pero también nos permitió ver cómo nuestro comportamiento cambiaba con el tiempo en respuesta, porque en la película ya han pasado 28 años y no puedes seguir comportándote así todo el tiempo. Empiezas a correr riesgos. Te proteges, pero te arriesgas, así que interactúas más con lo que queda del virus.

La otra cosa en la que se modificó la secuela fue que el tiempo, los 28 años de diferencia, nos dio la oportunidad de ver la cantidad de cambios que habría en el virus, que ha evolucionado, ha sobrevivido, ha mutado, como sabemos que también ha hecho el COVID. Es más rico gracias al tiempo que ha pasado.

Boots—movin' up and down again!

ESP: Uno de los momentos más interesantes e inquietantes de la película es cuando el poema 'Boots', de Rudyard Kipling, comienza a sonar y se convierte en un momento casi onírico y de pesadilla. Me gustaría saber qué te llevó a introducirlo de esa manera o si estaba planeado desde el principio del proyecto.

DB: No, no lo estaba. Estábamos buscando en el archivo las imágenes que se ven durante la película, que ya formaban parte de ella. De hecho, habíamos rodado con ellas en mente. Queríamos una canción para acompañarlas, una canción de archivo, antigua, folk o algo del pasado, que encajara. Pero no encontrábamos nada. Y entonces los responsables del tráiler nos enviaron el que estaba montado con 'Boots', y me encantó.

Pensé: "Oye, pues... Es genial. Parece muy emocionante". Es lo que quieres, que transmita el tono de la película y no desvele la historia. Los tráilers suelen contarlo todo, y fue agradable ver uno que no lo hiciera. Pero lo importante es que era como una canción. Pensamos que deberíamos probarla en la película y la incorporamos. Encajó perfectamente porque estaba muy relacionado con la antigua Inglaterra, una Inglaterra de aspiraciones militares, y nuestra aspiración tenía que ver con arcos y flechas y esta idea del pasado, cuando Inglaterra era grande, Enrique V, cuando vencimos a los franceses...

Los arqueros ingleses eran poderosos, la gente lo valoraba y enseñaba a sus hijos que esa era la historia de la que debían sentirse orgullosos, trataban de que se comportasen de la misma manera. Pero al mismo tiempo es muy miope, muy nacionalista, es una mentalidad del tipo "Make England Great Again" en lugar de mirar hacia el futuro. Y al final de la película, el chico tiene que elegir entre el instinto de unirse a ese club y marchar como hombres, para ser luchadores y seguir los pasos de su padre, o hacer otra cosa. Y elige otra cosa. Gracias a Dios.

ESP: Muy interesante, muchas gracias.

DB: ¿Eso es todo?

¡Qué puedo decir! Cinco minutos dan para lo que dan, tristemente. Eso sí, os confieso una cosa: vaya gozada es poder hablar con alguien con una mente tan clara como Danny Boyle.

