'28 años después' tendrá dos secuelas con Cillian Murphy, pero no será como infectado. "Le utilizamos de manera muy inteligente"

En 2002 se estrenó '28 días después', una fabulosa película de zombies dirigida por Danny Boyle que lo cambió todo en el género. Un lustro más tarde, llegó '28 semanas después', de Juan Carlos Fresnadillo, que no levantó el pie del acelerador. Muchos pensaron que se había creado una franquicia, y sí, pero no: la verdadera franquicia llegaría con '28 años después', la nueva película de la saga que en sí misma supone la primera de una saga propia. El cine en 2025 no es sencillo de entender.

No son zombies, son infectados

Según ha afirmado Boyle a Indiewire, no solo tendremos '28 años después' y '28 años después: The bone temple' (que se rodó al mismo tiempo que aquella y se estrenará en enero), sino también una segunda secuela de la que no habíamos oído hablar aún. ¿Qué es lo más emocionante para los fans? Pues que Cillian Murphy, ausente en la primera de estas películas, volverá para las secuelas.

Según Boyle, la quinta película de la franquicia (o la tercera, según se mire) traerá como protagonista absoluto a Murphy: "No hace falta ser un genio para averiguar que habrá un gran papel para Cillian Murphy. Sí, un papel significativo. Todo lo que puedo decir, porque sé que la idea de la historia, que ya tengo desarrollada, es que es inteligente. Le utilizamos de manera muy inteligente".

De hecho, afirma que habrá una introducción "muy satisfactoria" del personaje en la secuela, de la que aún no han hecho siquiera pruebas con público. Y para ir calentando motores, afirma que Nia DaCosta, directora de 'The Bone Temple', le dijo que "la primera parte es sobre la familia. La segunda sobre el mal. Y la tercera sobre la redención". A partir de ahí, podemos hacernos nuestra propia película en la cabeza, vaya.

Ejemplifica esto muy bien cómo ha cambiado en nuestra cabeza la idea de "franquicia". Antes era una película con secuelas. Ahora, son estas secuelas las que tienen secuelas y forman un universo compartido, que incluso puede continuar por su cuenta. Antes iban directas a DVD (como la saga 'El rey escorpión'), ahora se estrenan en cines con todos los honores. Ahora falta ver si el público reacciona o, después de la primera, decide que puede estar 28 años más sin películas de zombies.

