De la nada, Netflix acaba de estrenar una serie de ciencia ficción con uno de los protagonistas de 'El Señor de los Anillos'

Me fascina la capacidad que tienen desde Netflix a no darle la menor importancia al 99% de lo que llega a su catálogo. Ni siquiera con las series que estaban inéditas hasta ahora en nuestro país como es el caso de esta obra de ciencia ficción de tan solo seis episodios.

No es la primera vez que pasa, ya que desde que tienen el acuerdo con AMC (y AMC+ hemos visto el aterrizaje de una joya hasta hace poco inédita del género como es 'Pantheon' y alguna que otra serie que sí que se pudo ver por aquí como 'NOS4A2' o la también interesante 'Desde otro lugar' (Dispatches from Elsewhere).

Edén lunar

En esta ocasión lo que ha llegado prácticamente sin aviso previo ha sido 'Moonhaven', serie encabezada por Dominic Monaghan, a los que muchos hemos adorado tanto en 'El Señor de los Anillos' como en 'Perdidos', y que nos llevaba a un panorama de Tierra moribunda y de terraformación, como podéis suponer (por el título), la Luna.

De esta manera, viajaremos a una colonia de 130 mil hectáreas en la luna, en la que los colones trabajan para intentar salvar la Tierra. En esto estaremos cuando Bella (Emma McDonald), piloto contrabandista, se ve envuelta en una conspiración tras un asesinato. Aquí es donde aparece Monaghan, que interpreta a un detective en la colonia.

Creada por Peter Ocko, la serie contaba también en su reparto principal con Joe Manganiello, Amara Karan, Ayelet Zurer, Kadeem Hardison y Yazzmin Newell. En la dirección encontrábamos a Bridget Savage Cole, Danielle Krudy, Laura Balsey y David Caffrey; mientras que el guion se repartía entre Ocko, Sarah Nolen, Brad Caleb Kane, Al Letson, Jim Gavin y Aalia Brown.

Estrenada en julio de 2022. 'Moonhaven' fue todo un éxito en la plataforma, siendo la segunda serie nueva más vista de la historia de AMC+, solo por detrás de 'Dark Winds'. Razón por la que fue renovada por una temporada 2 en los días previos a la emisión del final de la temporada 1. Sin embargo, meses después desde AMC+ revertirían la decisión. Así que no os encariñéis mucho por ella

