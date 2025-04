Esta serie de ciencia ficción es una joyaza. Tiene puntuación perfecta pero ha quedado enterrada en el catálogo de Netflix

No sé por qué no debería de sorprenderme a estas alturas de la vida el que aparezca por los catálogos de una plataforma como es Netflix algo de lo que no había oído hablar y eso que, sobre el papel, debía interesarme. No era original de Netflix lo cual me despistaba aún más: era una serie de ciencia ficción, animada y cuya temporada 2 estrenó la plataforma el pasado febrero. Le di una oportunidad y terminé devorando sus 16 episodios. Así de buena es.

Estoy hablando de 'Pantheon' serie original de AMC+ y que a España (y parece ser que en general fuera de Estados Unidos) ha llegado de la mano de la gran N. Un excelente drama de ciencia ficción a la que le costó salir adelante y que ha quedado lamentablemente enterrada en el inmenso catálogo de la plataforma, pasando bastante desapercibida.

La serie arranca con la historia de Maddie, una adolescente a la que hacen bullying que un día recibe ayuda de alguien online. Al poco es revelado que su misterioso amigo es su difunto padre, cuya conciencia fue subida a la nube de una gran compañía tecnológica, Logorythms tras un escaneo experimental de cerebro. Por otro lado, tenemos a Caspian, un joven adolescente que vive sin ser consciente de ser monitorizado por esa empresa por motivos siniestros.

A partir de aquí 'Pantheon' va cogiendo ritmo en lo que se presenta como una serie que se mueve entre el thriller de conspiración, ambición tecnológica y sociopolítica y un drama familiar en lo que todo se dirige hacia un nuevo tipo de guerra global. Todo esto creado por Craig Silverstein ('Nikita', 'The Old Man') a partir de una colección de relatos de Ken Liu.

Si bien parece que en parte nos movemos por terrenos propios del cyberpunk, extrañamente la idea (de usar tecnología de subida por puro capitalismo) se asemeja prácticamente más a la reciente comedia 'Uploaded' que a 'Matrix' y similares. A pesar de que, eso sí, tiene mucho de la distopía planteada por las Wachowski y otros muchos autores del subgénero de la ciencia ficción.

Además, 'Pantheon' se implica mucho en las ramificaciones filosóficas y éticas de esta tecnología. Algo que a veces complica un poco los diálogos, propensos claramente a explorar grandes ideas sin dejar de lado este interés en torno al sentido de la vida tal como lo conocemos en lo que la tecnología la está transformando a grandes saltos.

Temas e ideas que ha trabajado mucho el autor de la obra original, Ken Liu que, a su vez, es uno de los "culpables" del gran desembarco de la ciencia ficción china en Estados Unidos debido a su labor de traductor. De hecho para muchos es conocido tanto por sus relatos como por la traducción de la trilogía de 'El problema de los 3 cuerpos' de Cixin Liu, obra con la que esta serie comparte también algunos rasgos.

La influencia asiática no solo se nota en el enfoque y tono, también en la animación, claramente influenciada por el anime (bueno, teniendo en cuenta las raíces chinas, más bien donghua). Una animación de una calidad evidente (e incluso diría notable), a pesar de que pega bastante bajón entre las temporadas 1 y 2.

'Pantheon' destila ambición. Pero además esta ambición es correspondida y bien gestionada. Pide algo de paciencia pero a cambio se va consolidando en una historia de ciencia ficción tan intrigante como estimulante... y el resultado, creo, no decepciona en absoluto.

