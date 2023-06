He visto la serie china de 'El problema de los tres cuerpos' y dudo que Netflix me enganche tanto con su versión de la joya de ciencia ficción

A principios de este año vimos cómo desde China habían adelantado por la derecha a Netflix con la adaptación de 'El problema de los tres cuerpos', la magnífica novela de ciencia ficción de Cixin Liu. La primera novela de una trilogía que pronto se ha convertido en una de las grandes joyas del género de lo que llevamos de siglo.

Ni corta ni perezosa, en cuestión de un par de meses, la plataforma del gigante asiático WeTV emitió los 30 episodios de esta versión autóctona, titulada en nuestro país como 'Tres cuerpos'. Una serie que podemos ver de manera oficial, gratis en 4K, en chino y con subtítulos en inglés via Youtube. También se puede ver en Viki de Rakuten.

No es, vaya por delante, la primera adaptación de las novelas de Cixin Liu. Es más, hay una película inédita rodada en 2015 y un anime estrenado a final de año basada en esta novela. Pero también el autor tiene varias novelas adaptadas, la más popular quizás sea 'La tierra errante', que se puede ver en Netflix.

El fin de la física

Reconozco que estaba intentando esperar a ver qué nos deparaba la versión estadounidense. No en vano es uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma, contando con David Benioff y D.B. Weiss como sus creadores en su nueva ficción tras 'Juego de tronos'. Sin embargo, si bien se supone que llegará en el último trimestre del año me pudo la curiosidad por ver qué habían hecho desde China. Y me he enganchado cosa mala.

Lo cual es curioso porque uno lo piensa bien y no es material adictivo per se: tenemos discusiones de física de partículas (y nano partículas) en lo que se está investigando un presunto complot que lleva encadenando las sospechosas muertes y suicidios de preminentes científicos con un fantasmagórico aviso de que "la física no existe".

Algo que pone como persona de interés a un físico llamado Wang (Luyi Zhang), quien accede a asesorar al policía Shi (Hewei Yu) e investigar qué está pasando. Pronto toda la trama parece tener relación con una sociedad científica "puntera", un gigantesco radio observatorio de los años 70 y un misterioso videojuego.

De esta manera, hay una mezcla improbable de subgéneros. Evidentemente no me refiero a mezclar policíaco con ciencia ficción porque ejemplos hay un puñado cada año. Lo más inusual es que en lo que la investigación avanza nos metemos en la ciencia ficción dura, la más interesada en la precisión científica y en conceptos de astrofísica, cuántica y, también, teoría de cuerdas.

Y es que cuando en uno de los primeros episodios plantean dos escenarios hipotéticos (una granja de pavos y un tirador que dispara en una superficie plana), estos no son escogidos al alzar, son el puro centro y a lo que se reduce, en el fondo, lo que tiene en juego, sin saberlo, la humanidad en esta serie (y, esperamos, en sus secuelas/siguientes temporadas, ya que solo cubre el primer libro).

Una buena adaptación con alguna decisión cuestionable

Habiendo leído el libro, uno nota que hay algunas decisiones en la adaptación que, personalmente, me parece que le quita algo de potencia en el trasfondo de personajes como Ye Wenjie (Chen Jin y Wang Ziwen) y creo que aunque contar con treinta episodios permite una narración descomprimida y meter todo lo que se pueda, a veces tiene tramos algo pesados.

Pesados no tanto por una carencia de ritmo o porque se note que se estanque sino más bien por cierta reiteración de circunstancias y razonamientos de los protagonistas y antagonistas. En este sentido y teniendo en cuenta que sus episodios rondan los 45 minutos, en mi cabeza no dejaba de pensar lo bien que le hubiera sentado acercarse más al abanico de 20 a 24 episodios.

A pesar de estos defectos y algún que otro tema de presupuesto (lo que incluye evidentes imágenes de stock sospechosamente gratuito), la fuerza de 'Tres cuerpos' está en una historia que, como digo de nuevo, es absolutamente absorbente. No sé cómo saldrá finalmente la versión de Netflix, pero esta, de momento, ha puesto un listón de altura.

