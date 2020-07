Las 21 mejores series de ciencia ficción que puedes ver en Netflix, HBO, Amazon Prime Video y Disney+

¿Qué haríamos sin la sensación que supone una buena ciencia ficción? El género fantástico que juega con tiempo, espacio, descubrimientos científicos, tecnológicos y diversos elementos más nos ha dado un buen puñado de maravillas televisivas y, aquí, van unos ejemplos.

Y es que hemos seleccionado las 21 mejores series de ciencia ficción que nos podemos encontrar hoy mismo en Netflix, HBO, Prime Video y Disney+. Un buen puñado de grandes series que, en mayor y menor medida, han abrazado el género para contar una historia sensacional.

Junto con el criterio de que sean series que se puedan ver ahora mismo en streaming, existe un límite: he decidido poner únicamente una serie de cada franquicia decenaria de la ciencia ficción audiovisual. Simplemente para evitar la tentación de poner un puñado de Star Trek...

Con una nueva versión en camino, hay que reconocer que nadie lo tiene fácil para igualarse a esta joyaza de la ciencia ficción televisiva planificada por Ronald D. Moore. Ni siquiera los intentos posteriores lograron conseguir la solidez de esta odisea espacial de supervivencia ante la extinción provocada de la humanidad.

Si bien la creación de Charlie Brooker sufre de una irregularidad inherente a su condición de antología, 'Black Mirror' es una serie paradigmática en cuanto a ciencia ficción como modo de hablar de nosotros como sociedad se refiere. Algunos episodio son, sencillamente, obras maestras del género.

Aunque comenzó algo convencional J.K. Simmons protagoniza un asombroso thriller de espionaje entre dos mundos paralelos cuyo nexo se encuentra en un edificio gubernamental en Berlín. Una mirada tenaz a la personalidad de los protagonistas y su relación con sus doppelgangers en una serie que coge lo mejor del género y proporciona dos temporadas soberbias.

El distópico es uno de los subgéneros más interesantes de la ciencia ficción y, por ello, hay que hablar de 'El cuento de la criada' ('The Handmaid's Tale') que nos presenta una dictadura fundamentalista en el corazón de Estados Unidos. Si bien a lo largo de sus tres temporadas pierde un poco el rumbo, su impactante primera temporada justifica un humilde puesto en la lista.

De tierras alemanas se cuela aquí la que comenzó siendo una suerte de reverso oscuro de 'Stranger Things' pero que enseguida demostró ser mucho más que esto. Un thriller temporal ambientado en un pequeño pueblo alemán del que empiezan a desaparecer sin rastro chicos y adolescentes. Un comienzo excelente que continúa con un misterio y una rica mitología propia.

Alex Garland nos ha deleitado este mismo año con su primera incursión autoral en la televisión. Con ritmo pausado nos ha llevado por un thriller de ciencia ficción que nos sumerge ya no en un misterio de conspiración sino en un viaje a través de las implicaciones filosóficas y éticas del revolucionario proyecto del que toma nombre la serie.

Podemos tener nuestros más y nuestros menos con una serie tan larga y variopinta como esta. Pero, por lo menos en esta resurrección de la serie en 2005, estamos viendo piezas muy finas de aventuras en el espacio tiempo protagonizado por nuestro cambiante Doctor. Una serie que, año a año, se las apaña para estar siempre presente en los mayores premios de ciencia ficción y fantasía: los Hugo. Nada mal teniendo en cuenta que es una serie familiar.

'The Expanse' supuso el gran regreso de SyFy a la ciencia fición espacial ambiciosa tras 'Battlestar Galactica' y, aunque quedó truncada debido a su cancelación (fue luego rescatada por Amazon), la adaptación de las novelas de James S.A. Corey es de lo mejorcito que podemos encontrar ahora mismo en emisión dentro del género.

Porque a veces la mejor ciencia ficción es la más mamarracha y loca y el ejemplo perfecto lo tenemos en la serie protagonizada por Josh Hutherson, un conserje que tras terminar el videojuego Biotic Wars es reclutado por sus dos personajes principales para ayudarles a combatir en las Biotic Wars reales.

Vayamos a tocar otro subgéro la mar de interesante: la ucronía. Inspirada en el libro de Philip K. Dick, la serie de Amazon nos propone una historia alternativa en la que Estados Unidos ha sido ocupada por los nazis (la costa este) y por los japoneses (la costa oeste). Si bien se toma su tiempo para desarrollar sus temas, nos ha dado muy buenos momentos a través de sus cuatro temporadas.

Sé que a Javier Olivares no le gusta clasificar esta serie como "ciencia ficción", pero hay muy pocos argumentos para justificar que sea, simplemente, "fantástico". Sobre todo en esta temporada 4 que han abundado mucho más en los tropos de la time opera y han abrazado el género en su tramo final.

Un ánime mítico de los noventa que más de veinte años después sigue siendo una sorprendente exploración de la psique y la búsqueda de identidad (y del alma) de uno mismo a través de una ciencia ficción post-apocalíptica. Y, por supuesto, robots gigantes. Que eso no va nada mal.

Si bien al principio no está muy claro por dónde nos quiere llevar la historia de Sarah (Tatiana Maslany), el misterio de los clones y la corporación detrás de ello proporciona una estupenda dosis de acción. Ya solo por la maravillosa labor de Maslany encarnando a un puñado de personajes (las sestrah) logrando separar de forma clara cada uno de ellos, merece muchísimo la pena.

Si ya de por sí, la creación de Justin Roiland y Dan Harmon es una gran comedia animada para adultos, no podemos olvidarnos que encima abraza la ciencia ficción como pocas se puede llegar a ver. En este sentido las dos primeras temporadas son formidables y las siguientes, si bien no llegan a la altura, bien merecen la pena.

La serie que tuvo a toda una generación soñando con las estrellas y que aun en nuestros días sigue siendo una piedra angular de la ciencia ficción televisiva. A la serie original la podremos acusar de muchas cosas, incluyendo una ingenuidad que a veces es risible, pero sus tres temporadas son irreemplazables.

'Star Wars: The Clone Wars'

Podríamos argüir, y con bastantes razones, por qué ahora mismo parece que donde tiene mejor salud Star Wars es fuera del cine. En este sentido, 'Star Wars: The Clone Wars', que concluyó recientemente tras la séptima temporada, ha demostrado que si se deja cierta libertad de movimiento se pueden hacer auténticas virguerías con la saga de Lucasfilm.

'Stargate SG-1'

De la película de Roland Emmerich se pueden decir muchas cosas, pero es innegable que las ideas que de ahí surgieron propició la expansión televisiva en varias series. La magnífica 'SG-1' nos situaba un año después del final de la cinta y nos propuso todo un gran viaje por un rico universo.

'Stranger Things'

Los 80 en tu cara en una serie que mezcla la ciencia ficción fantástica que nos enamoró de pequeños con cierto toque de terror sobrenatural para contar la historia de este grupo de chicos, la desaparición de uno de ellos, y buenas dosis de nostalgia.

'Undone'

Disfrazada de ciencia ficción en su vertiente más fantástica nos encontramos con este visualmente bello y contundente en lo narrativo ejercicio en el que conocemos y viajamos por el proceso de sanación de la joven Rosa Salazar. Una maravilla animada firmada por Raphael Bob-Waskberg.

'Upload'

Hay que echarle mucho ojo a esta nueva serie de Greg Daniels que nos promete un más allá tecnológico, de pago, cibernético y en un futuro no demasiado lejano. Si bien reconozco que no me terminó de convencer su tono de comedia (a veces más acertado y otras más yerrado) la exploración de su temática es bastante más atinada de lo que parece a simple vista.

'Westworld'

Hay mucho debate en torno a 'Westworld' y cómo enmaraña tanto para convertirse en una caja misteriosa que frustra un poco. Sin embargo creo que la serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy aborda con inteligencia el concepto de Michael Crichton en una serie que cambia temporada a temporada hablando de grandes temas de la ciencia ficción y la inteligencia artificial.