La fascinante 'Dark' sorprende con su guerra eterna entre el bien y el mal

Así, al menos, es cómo describe el personaje de Noah lo que está sucediendo en Widen, el pueblo alemán en el que transcurre la acción de 'Dark'. Lo que empezó siendo como un misterio sobrenatural protagonizado por una pandilla de chicos (que hizo que muchos la compararan con 'Stranger Things'), ha acabado con unas ramificaciones mucho más complejas... que se alargan en el tiempo.

No queremos exponer mucho más en la introducción para no desvelar nada a los que aún no hayan podido disfrutar de la primera serie de ficción alemana de Netflix. A continuación, eso sí, nos adentramos en las profundidades de su narrativa, con el deseo de analizar cómo juega con el lenguaje audiovisual para hacernos caer en su misterio.

Y, ahora sí, cuidado con los SPOILERS.

Un deslumbrante y peligroso instrumento

Jugar con los viajes en el tiempo es una golosina muy suculenta. La ciencia ficción es uno de los géneros que más deslumbra y que, en esta era de la globalización de las series, está encontrando un público, a nivel mundial, que la demanda. Pero puede ser un dulce envenenado. Cuanto más alto vuele la imaginación más difícil será su contrapartida. Las explicaciones, las causas y los efectos deben ser coherentes, dentro del universo que se plantea. Y no todos los relatos están preparados para pasar el corte con nota.

Así, el elemento "viajes en el tiempo" tan efectista y sugerente, debe ser jugado de manera tal que el espectador no sienta defraudadas sus expectativas. Como decimos, la ciencia ficción es uno de los géneros en boga y la audiencia puede estar un tanto resabiada. En 'Dark', hay viajes en el tiempo, sí. Pero los autores procuran no usarlo como un mero efecto de brilli-brilli, sino que funciona como un auténtico eje vertebrador bajo el que circulan todas las tramas.

Lo que ocultaba el melodrama de 'Dark'

La historia cotidiana y familiar en la que todos están conectados con todos tiene raíces más profundas que las meras relaciones de melodrama de un pequeño pueblecito lleno de secretos. 33 años antes sucedió algo que marcaría sus vidas para siempre y aún otros 33 años antes, otros sucesos iniciaron lo que ahora vemos. Las consecuencias para los personajes son absolutamente determinantes (y trágicas).

Hasta tal punto las conexiones temporales lo son todo para la historia, que en 'Dark' no podemos escapar, cada X secuencias, de una voz en off que nos lleva a reflexionar sobre qué es el tiempo, qué es la voluntad humana, qué son las decisiones que tomamos cada día de manera irreflexiva. 'Un viaje por el tiempo' de H.G. Tannhaus es esa obra que nos desvela, con sus rotundas y abrumadoras sentencias, la filosofía que esta serie destila. Y no se presenta como algo juguetón y soñador, sino como una pesadilla que abruma a los creadores de la serie, un peso existencialista que contagia a todos sus personajes, a esa atmósfera brumosa, a la cueva de los mil secretos...

Uno de los puntos centrales del relato es su uso de 'La paradoja del abuelo'. La misma explica que si un viajero del tiempo regresa al pasado y asesina a su abuelo antes de que éste pueda conocer a su abuela, ese viajero nunca llegará a nacer. Pero entonces, y ahí viene lo paradójico, nunca podrá viajar al pasado y asesinar a su abuelo, por lo que el viajero sí llegaría a existir, sí podría viajar al pasado, sí podría matar a su abuelo... Y la rueda volvería a empezar una y otra vez.

'Dark' plantea infinitas dudas sobre los juegos que los viajes en el tiempo pueden protagonizar. Creo que para los amantes de este tipo de tramas, esta serie puede ser de verdad estimulante. El mayor reto es cómo un hombre, tratando de evitar una catástrofe, se convierte, sin pretenderlo, en el causante de la misma. Los personajes de 'Dark' que viajan a los años 80 o a los 50 son las víctimas necesarias para que los hechos transcurran tal y como deben hacerlo, una y otra vez, en un bucle maldito que no se detiene.

Yo, hace 33 años

Viven a merced de unos sucesos que no controlan y acaban construyendo una compleja maraña de identidades, de falsos malvados y/o de falsos buenos, si es que esos conceptos tienen algún sentido. No juzgues por las apariencias, nos han dicho muchas veces. Pero quizá es que la naturaleza humana no puede evitar rendirse a una abrumadora necesidad de catalogar a sus semejantes por una simple acción o una palabra.

'Dark' sabe jugar con nuestras expectativas: "ah, vale, éste es el malo", para destruirlas. Los personajes se van mostrando poco a poco, en algunas ocasiones, puede que incluso de una forma un poquito tramposa, para apostar por ese clásico de nada es lo que parece. Tenemos, por ejemplo, a Peter, al que al principio imaginamos como incluso el autor de unos macabros asesinatos (muy bien acompañados por hitazos de los 80). Poco a poco, descubrimos que sus misteriosas conductas no tienen que ver con lo que su misma esposa pensaba.

Los conflictos de identidad son una de las claves de 'Dark' siendo el viaje que vive Mikkel uno de los detonantes de la historia. Seguramente, los más avispados no tardaron en descubrir que ese hombre que se suicida al principio de la serie no es otro que el niño que se pierde en la cueva. Después de esta revelación, tampoco era difícil imaginar que ese hombre encapuchado era un Jonas mucho más maduro, comprometido con lo que el destino (¿sería correcto hablar de destino en 'Dark'?) le obliga a cumplir una y otra vez.

Y los nominados a malos son...

Tenemos desde pequeños villanos, como Hanna, la mentirosa, hasta los que intuimos como héroes velados, como Tronte, el eterno amante de Claudia. Y hablando de Claudia, ¿qué pensar de ella? Es la poseedora de un secreto que circula a través del tiempo, es la enemiga natural de Noah (eso puede darle bastantes puntos a favor). Es la persona que diseña la máquina del tiempo, la mujer que trata de colocar las piezas para que todo se resuelva. ¿O no? Porque su objetivo aún no nos queda claro, por lo que no podemos leer sus intenciones al 100%.

Otra frase que nos decían mucho de pequeños es: la vida no es blanca ni negra, sino que está llena de grises. ¿Qué clase de gris es Helge? Nuestro cerebro, ése que vive ansioso por clasificar los estímulos que tenemos ante nosotros nos dice que es malo, malísimo, un cómplice de los asesinatos. Pero, cuando vemos a ese pobre niño atacado en 1953, casi muerto, salvado por un cura que no duda en manipularlo, ¿no es humana nuestra reacción de sentir cierta empatía por él?

Por cierto, que es Ulrich el que provoca el cambio en Helge y, de alguna manera, esa sucesión de crímenes. Sí, el héroe de 2019 es uno de los villanos de 1953 y un macarra en 1986. Es uno de los juegos favoritos de 'Dark', cambiar nuestra perspectiva sobre los personajes según la época en la que viven y de nuevo, manipular esa paradoja: justamente por tratar de evitar un hecho, lo estás provocando.

Pero, seguramente, el personaje que más dudas nos plantea es Noah. ¿Quién es Noah? En 1953, cuando conocemos a los Nielsen, descubrimos que Agnes y su hijo Tronte llegan a Widen huyendo de un marido, un religioso, del que intuimos que no les daba muy buena vida. Ya que a 'Dark' le gusta tanto entrelazar la vida de sus personajes, ¿quién nos dice que ese hombre no es Noah y que por tanto es el antepasado de Jonas? El árbol genealógico es bastante complejo, por lo que no sería extraño que este sujeto que experimenta con los niños para poder viajar en el tiempo fuera el tarro de las esencias de todos los misterios.

'Dark' va mostrando sus capas poco a poco, dejándonos siempre con la garganta seca, la expectación alta y el índice en el botón del mando que nos llevará al siguiente capítulo. Eso sí, la lucha es infructuosa. Si sois de los que habéis devorado la serie esperando que los misterios se fueran desvelando en las siguientes secuencias os habréis encontrado con más y más dudas, con respuestas de ésas que sólo nos llevan a profundizar en nuevos enigmas y que, desde luego, el final de temporada incrementa de una forma pasmosa. ¿Sois de los que soñáis con su segunda temporada?