Qué fue de Megan Burns, la actriz que interpretó a Hannah en '28 días después' y se convirtió en cantante

Tras años de rumores, el estreno de '28 años después' ha devuelto el universo de los infectados a la primera línea del cine de terror. La esperada secuela dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland también ha traído de vuelta Cillian Murphy, que ejerce como productor, y el estreno de la película ha despertado cierto interés por todo lo que rodeó a la película original '28 días después', incluidos sus protagonistas.

La película de 2002 estaba protagonizada por Jim, Selena, Frank y también la joven Hannah, una adolescente que, en medio de la pandemia zombi, ofrecía una mezcla de dulzura y resiliencia que ayudaba a humanizar el horror.

La actriz que la interpretaba era Megan Burns, con solo 16 años y aunque esta película cambió su vida, a día de hoy, 23 años después, su trayectoria profesional no está relacionada con el cine.

De actriz revelación al anonimato

Antes de interpretar a Hannah en este largometraje, Burns ya había llamado la atención del público dos años antes en 'Liam', un drama social de Stephen Frears que le valió el Premio Marcello Mastroianni a actriz joven revelación en el Festival de Venecia. Fue ese reconocimiento el que la llevó hasta Danny Boyle, que la eligió para el papel de la hija de Frank (Brendan Gleeson) en '28 días después'.

Pero, tras ese éxito inicial, Megan tomó otro camino y no quiso convertirse en estrella de Hollywood. En su lugar, apostó por la música con una identidad totalmente distinta: se reinventó como Betty Curse, una cantante gótica que lanzó su primer álbum, 'Here Lies Betty Curse', en 2006. Entre sus canciones más conocidas estuvo 'Girl With Yellow Hair', que tuvo cierto impacto en Reino Unido.

A pesar de su relativo éxito, su carrera musical también fue breve y tras publicar un segundo disco en 2007, Megan se fue retirando poco a poco de la vida pública. En 2012 fue madre de una niña, Scarlett, y desde entonces ha optado por mantenerse alejada del foco mediático. En 2024 reactivó su cuenta de Instagram para vender algunos CDs firmados de su etapa como cantante, pero siempre dejando claro que, aunque recuerda su pasado con cariño, prefiere llevar una vida mucho más tranquila.

El resto del elenco permaneció en Hollywood

Mientras tanto, los compañeros de reparto de Megan Burns han seguido caminos muy distintos, pero todos ellos ligados al cine. Cillian Murphy, que interpretó a Jim, era casi un desconocido cuando protagonizó '28 días después', pero su carrera despegó de forma imparable. Con el tiempo, se convirtió en uno de los actores más respetados del panorama internacional, gracias a títulos como 'Origen' de Christopher Nolan o la serie 'Peaky Blinders' y 'Oppenheimer'.

Por su parte, Naomie Harris, que interpretó a Selena, también construyó una carrera sólida y versátil tras su paso por la película. Ha participado en franquicias de primer nivel como 'Piratas del Caribe' o la de James Bond (donde interpretó a Moneypenny en la etapa de Daniel Craig), y obtuvo una nominación al Oscar por su papel en 'Moonlight', la aclamada película de Barry Jenkins.

Y Brendan Gleeson, el actor que dio vida a Frank, ya era un veterano del cine irlandés cuando se unió al reparto de '28 días después', pero la película sirvió para que una nueva generación de espectadores descubriera su talento. Desde entonces, ha encadenado papeles memorables en 'Escondidos en Brujas', la saga 'Harry Potter' y 'Almas en pena de Inisherin', por la que estuvo nominado al Oscar en 2023.

