"No me criaron para hacer algo así". Cuando Ed Helms hizo llorar a su madre conservadora en el estreno de 'Resacón en Las Vegas'

Pasan los años y cada vez que me encuentro con 'Resacón en Las Vegas' haciendo zapping soy incapaz de resistir la tentación de volver a meterme entre pecho y espalda la que, sin duda, es una de las grandes comedias del siglo XXI —dirigida, por cierto, por un Todd Phillips desmadrado antes de que entrase en su era intensita con 'Joker' y su secuela tras años abrazando el humor más desmadrado y pasado de rosca—.

Eso sí, la experiencia de ver por primera vez el inicio de una trilogía que, para un humilde servidor, no tiene desperdicio —sí, me gusta hasta la duramente criticada 'R3sacón'—, fue mucho más agradable para mí que para Ed Helms. El actor, que interpretó al quejumbroso dentista Stu, explicó a Ted Danson en su podcast 'Where Everybody Knows Your Name' cómo la idea de que su familia viese el largometraje le ponía los pelos como escarpias.

Según comentó, crecer en un hogar socialmente conservador no encajaba precisamente con las barbaridades del guión perfilado por Jon Lucas y Scott Moore.

“Crecí en un hogar sureño algo reprimido. Políticamente muy progresista, pero aún así era un entorno bastante conservador en lo social. Y claro, Resacón en Las Vegas es una locura. No me criaron para hacer algo así, para aparecer en una película como Resacón. Mis padres ya me habían visto hacer cosas raras en The Daily Show y The Office, así que ya había cierto grado de aceptación, pero aun así, me ponía nervioso que vieran la película”.

Con este punto de partida, Helms, que tenía 35 años por aquél entonces, llevó al estreno a sus seres queridos y, como en toda buena historia, hubo una crisis al final del segundo acto, cuando las luces se encendieron después de la proyección.

“Estoy mirando a mi madre, se encienden las luces, y la veo llorando. Lágrimas cayéndole por la cara, y durante un segundo pensé: ‘¿Acabo de romperle el corazón a mi pobre madre?’".

Por suerte, y aquí viene el giro final, su madre no estaba desolada, sino impresionada con el resultado final, asegurando a su hijo que había sido "divertidísima" antes de fundirse con él en un abrazo. Helms lo tiene claro: "Nunca olvidaré ese momento, fue algo muy especial".

Pero ojo, porque 'Resacón' no fue especial sólo para Helms y su madre, sino para una legión de fans que convirtió al actor en uno de los más cotizados en cuanto a comedia estadounidense se refiere, algo que, según compartió con Conan O'Brien en su podcast hace un par de años, le hizo replantearse su trayectoria profesional.

“Fue un tornado de fama y de agitación constante. Fue muy abrumador. Estaba bastante desorientado la mayor parte del tiempo. Después de Resacón, me llegaban guiones de todo tipo de proyectos. Y pensaba: ‘¿Qué hago? No tengo ni idea’. Me sentía desbordado, entrando en pánico por mil cosas. ‘¿Qué tipo de carrera quiero tener?’”.

Finalmente, Ed Helms continuó transitando los caminos de la comedia tomando el relevo de Chevy Chase en la 'Vacaciones', protagonizando títulos tan recomendables como '¡Tú la llevas!' e, incluso, permitiéndose salir de su zona de confort en dramas tan sólidos como 'El escándalo Ted Kennedy'. Grande.

